Вчені знайшли нову терапевтичну мішень для лікування атеросклерозу й інших серцево-судинних захворювань. Вони виявили механізм, який відповідає за регулювання рівня ліпідів в крові. Порушення цього процесу вважають ранньою стадією розвитку хвороб серця і судин.

Процес розвитку серцево-судинних захворювань

Коли ліпіди плазми крові відкладаються в стінках кровоносних судин, це обмежує або блокує кровотік, а це своєю чергою і є причиною розвитку серцево-судинних захворювань. Статистика сумна – подібні проблеми є чи не в кожного третього, тому розуміння механізмів, що регулюють рівень ліпідів, має важливе значення для розробки більш ефективних варіантів лікування серцево-судинних захворювань. Так, вчені знайшли нову мутацію, яка може допомогти у лікуванні хвороб серця, їх робота опублікована на сайті Інституту Карнегі.

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Ліпіди, зокрема холестерин і тригліцериди, переміщаються по кровотоку за допомогою білка аполіпопротеїну-В (АроВ).

Вони відомі як ліпопротеїни "поганого холестерину" і необхідні для транспортування ліпідів з кишківника і печінки в інші тканини.

Мутація, яку виявили вчені – ключ лікування атеросклерозу

Вчені вивчали білок MTP, який має вирішальне значення для синтезу цього типу ліпопротеїнів.

Зазвичай MTP може переносити різні типи ліпідів до АроВ, включаючи тригліцериди і фосфоліпіди. Вчені вперше визначили мутацію MTP, яка блокують цей процес у тригліцеридів, але не у фосфоліпідів.

Поділ цих двох функцій є несподіваним і важливим, оскільки високі рівні тригліцеридів в ліпопротеїнах корелюють з поганими клінічними результатами, включаючи діабет і хвороби серця,

– пояснила авторка дослідження Мередіт Уілсон.

Раніше вчені встановили мутації в MTP, які перешкоджають обом функціям передачі білка, тому кишківник важко засвоювати жири і жиророзчинні вітаміни з їжі.

Переваги нової терапевтичної мішені

Протягом багатьох років MTP вважався ​​терапевтичною мішенню для зниження рівня тригліцеридів в крові, проте інгібітори MTP можуть викликати повне блокування функції білка, що може порушити роботу кишківника і викликати накопичення жиру в печінці.

Наша робота відкриває можливості для створення більш специфічних інгібіторів MTP, які б вибірково блокували передачу тригліцеридів, – зазначила Вілсон.

Це повинно знизити рівень тригліцеридів без побічних ефектів для кишківника та печінки.