Ученые нашли новую терапевтическую мишень для лечения атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Они обнаружили механизм, который отвечает за регулирование уровня липидов в крови. Нарушение этого процесса считают ранней стадией развития болезней сердца и сосудов.

Процесс развития сердечно-сосудистых заболеваний

Когда липиды плазмы крови откладываются в стенках кровеносных сосудов, это ограничивает или блокирует кровоток, а это в свою очередь и является причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Статистика печальна – подобные проблемы едва ли не у каждого третьего, поэтому понимание механизмов, регулирующих уровень липидов, имеет важное значение для разработки более эффективных вариантов лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Так, ученые нашли новую мутацию, которая может помочь в лечении болезней сердца, их работа опубликована на сайте Института Карнеги.

Читайте также Супрун о медикаментозном лечении атеросклероза

Липиды, в частности холестерин и триглицериды, перемещаются по кровотоку с помощью белка аполипопротеина-В (АроВ).

Они известны как липопротеины "плохого холестерина" и необходимые для транспортировки липидов из кишечника и печени в другие ткани.

Мутация, которую обнаружили ученые – ключ лечения атеросклероза

Ученые изучали белок MTP, который имеет решающее значение для синтеза этого типа липопротеинов.

Обычно MTP может переносить различные типы липидов в АроВ, включая триглицериды и фосфолипиды. Ученые впервые определили мутации MTP, которая блокируют этот процесс у триглицеридов, но не в фосфолипидов.

Разделение этих двух функций является неожиданным и важным, поскольку высокие уровни триглицеридов в липопротеины коррелируют с плохими клиническими результатами, включая диабет и болезни сердца,

– пояснила автор исследования Мередит Уилсон.

Ранее ученые установили мутации в MTP, которые препятствуют обоим функциям передачи белка, поэтому кишечник трудно усваивает жиры и жирорастворимые витамины из пищи.

Преимущества новой терапевтической мишени

В течение многих лет MTP считался терапевтической мишенью для снижения уровня триглицеридов в крови, однако ингибиторы MTP могут вызвать полное блокирование функции белка, что может нарушить работу кишечника и вызывать накопление жира в печени.

Наша работа открывает возможности для создания более специфических ингибиторов MTP, которые избирательно блокировали передачу триглицеридов, – отметила Уилсон.

Это должно снизить уровень триглицеридов без побочных эффектов для кишечника и печени.