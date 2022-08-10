До таких висновків дійшли американські вчені в ході аналізу інтерактивної схеми, що демонструє зв'язок між природними катаклізмами і 375 хворобами. Виявилося, що 218 з них можуть бути викликані зміною клімату.

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Повінь, наприклад, може поширювати гепатит. Підвищення температури повітря може продовжити життя комарів, які переносять малярію. Посухи можуть збільшити кількість гризунів, інфікованих хантавірусом.

Зважаючи на те, що зміна клімату впливає на понад 1000 таких шляхів передачі, а кліматичні небезпеки дедалі більше зростають у всьому світі, науковці дійшли висновку, що людство не зможе адаптуватись до всіх із них.

Як клімат впливає на ризик захворювання

Науковці знайшли чотири ключові способи взаємодії кліматичних небезпек із патогенами та людьми.

Небезпеки, пов’язані з кліматом, наближають патогени до людей

У деяких випадках небезпека, пов’язана з кліматом, змінює ареали тварин і організмів, які можуть переносити небезпечні хвороби. Наприклад, потепління або зміни режиму опадів можуть змінити поширення комарів, які є переносниками багатьох хвороб людини.

Небезпеки, пов’язані з кліматом, наближають людей до патогенів

Кліматичні катастрофи також можуть змінити моделі поведінки людей таким чином, яка підвищить їхні шанси піддатися впливу патогенів. Наприклад, під час спеки люди часто проводять більше часу у воді, що може призвести до збільшення спалахів захворювань, які передаються через воду.

Небезпеки, пов’язані з кліматом, підсилюють патогени

Зміна клімату, призвела до умов навколишнього середовища, які можуть збільшити можливості для патогенів взаємодіяти з переносниками, або підвищити здатність патогенів викликати важкі захворювання у людей.

Наприклад, стояча вода, що залишилася внаслідок сильних опадів і повеней, може стати місцем розмноження комарів, що призводить до посилення передачі таких хвороб, як жовта лихоманка, денге, малярія, лихоманка Західного Нілу та лейшманіоз.

Дослідження показали, що підвищення температури також може допомогти вірусам стати більш стійкими до спеки, що призводить до посилення тяжкості захворювання, оскільки збудники стають краще адаптованими до підвищення температури в організмі людини.

Небезпеки, пов’язані з кліматом, послаблюють здатність організму справлятися з хвороботворними мікроорганізмами

Вони можуть змусити людей потрапити в небезпечні умови, наприклад, коли збитки від стихійного лиха призводять до того, що люди живуть у скупчених умовах, де можуть бути відсутні хороші санітарні умови або підвищити їх вплив на патогени.