Нові правила "Доступних ліків"

Зокрема, в повідомленні зазначено, що починаючи з 1 липня електронні рецепти стануть обов'язковими для отримання "доступних ліків". Продовжити використання паперових рецептів в межах програми буде можливо лише на тимчасово окупованих, прифронтових територіях та територіях, де тривають активні бойові дії.

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Водночас наголошується, що на прохання пацієнта лікар зможе додатково надрукувати інформаційну довідку, яка міститиме інформацію про рецепт.

Що відомо про програму "Доступних ліків"

Варто нагадати, що програма "Доступні ліки" передбачає повернення вартості понад 400 лікарських засобів. За цю програму пацієнти можуть отримувати препарати безоплатно або з частковою оплатою.

За даними Міністерства охорони здоров'я, протягом останніх 30 днів більше ніж 50 тисяч пацієнтів отримали електронний рецепт за програмою "Доступні ліки". З початку 2023 року вже понад 1,5 мільйона українців скористалися електронними рецептами для отримання "Доступних ліків".

Також, за період повномасштабної війни (з березня 2022 року по червень 2023 року) було погашено 14 мільйонів електронних рецептів в рамках програми "Доступні ліки".