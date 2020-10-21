Спорт є одним із основних інструментів для підтримки міцного здоров'я, однак без правильного харчування досягти хороших результатів складніше. Такі висновки зробили американські вчені.

У подвійному дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Scientific Reports, вчені зосередили свою увагу на оптимальному харчуванні для поліпшення фізичної форми і когнітивних здібностей.

Читайте також Час, коли ви їсте – важливий: чому з'являються жирові відкладення

Як проводили експеримент

Експеримент проводили за участі чоловіків і жінок, які перебувають на військовій службі. Дослідники розділили 148 учасників на дві групи. Впродовж 12 тижнів обидві групи виконували одну і ту ж програму тренувань, яка складалася з аеробних і силових вправ. Учасники тренувалися 5 днів в тиждень. На додаток до програми тренувань одній групі давали спеціально розроблений поживний напій, а інший – плацебо.

Концентрований напій містив лютеїн, жирні кислоти омега-3, фосфоліпіди, вітамін D. Такі ж мікроелементи можна отримати з не переробленої їжі, наприклад – листової зелені, яєць, жирної риби та інших поживних продуктів.

Результати експерименту

Через 12 тижнів учасників експерименту протестували. Виявилося, що в групі, що одержувала напій, результати були значно краще, ніж у контрольній:

робоча пам'ять покращилася на 11%;

швидкість реакції зросла на 6%;

м'язова маса виросла в середньому на 900 грамів;

частота серцевих скорочень в стані спокою знизилася на 8%, або з 71 до 65 ударів у хвилину (покращення працездатності серцево-судинної системи).

Вчені констатували, що в учасників, які отримували поживний коктейль, швидше збільшувалася м'язова маса, знижувалася частота серцевих скорочень і поліпшувалася робоча пам'ять.

Це важливі висновки, оскільки робоча пам'ять не поліпшується тільки на тлі фізичної активності.

Ми бачимо, що поєднання інтенсивних тренувань і певних поживних речовин збільшує користь від спорту як для тіла, так і для мозку,

– зауважив співавтор дослідження Метт Кучан.

Поліпшити когнітивні здібності мозку і фізичну підготовку тіла можуть прості рекомендації: