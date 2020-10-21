Зміна харчування всього за 3 дні змінила роботу мозку
Спорт є одним із основних інструментів для підтримки міцного здоров'я, однак без правильного харчування досягти хороших результатів складніше. Такі висновки зробили американські вчені.
У подвійному дослідженні, результати якого опубліковані в журналі Scientific Reports, вчені зосередили свою увагу на оптимальному харчуванні для поліпшення фізичної форми і когнітивних здібностей.
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Як проводили експеримент
Експеримент проводили за участі чоловіків і жінок, які перебувають на військовій службі. Дослідники розділили 148 учасників на дві групи. Впродовж 12 тижнів обидві групи виконували одну і ту ж програму тренувань, яка складалася з аеробних і силових вправ. Учасники тренувалися 5 днів в тиждень. На додаток до програми тренувань одній групі давали спеціально розроблений поживний напій, а інший – плацебо.
Концентрований напій містив лютеїн, жирні кислоти омега-3, фосфоліпіди, вітамін D. Такі ж мікроелементи можна отримати з не переробленої їжі, наприклад – листової зелені, яєць, жирної риби та інших поживних продуктів.
Результати експерименту
Через 12 тижнів учасників експерименту протестували. Виявилося, що в групі, що одержувала напій, результати були значно краще, ніж у контрольній:
- робоча пам'ять покращилася на 11%;
- швидкість реакції зросла на 6%;
- м'язова маса виросла в середньому на 900 грамів;
- частота серцевих скорочень в стані спокою знизилася на 8%, або з 71 до 65 ударів у хвилину (покращення працездатності серцево-судинної системи).
Вчені констатували, що в учасників, які отримували поживний коктейль, швидше збільшувалася м'язова маса, знижувалася частота серцевих скорочень і поліпшувалася робоча пам'ять.
Це важливі висновки, оскільки робоча пам'ять не поліпшується тільки на тлі фізичної активності.
Ми бачимо, що поєднання інтенсивних тренувань і певних поживних речовин збільшує користь від спорту як для тіла, так і для мозку,
– зауважив співавтор дослідження Метт Кучан.
Поліпшити когнітивні здібності мозку і фізичну підготовку тіла можуть прості рекомендації:
- щоб збільшити м'язову масу, потрібно додати в раціон продукти з високим вмістом білка: м'ясо без прошарків жиру, молочні продукти, лосось, тунець і яєчні жовтки;
- щоб поліпшити пам'ять і справлятися з великою кількістю завдань, потрібно отримувати достатню кількість жирних кислот омега-3, вони є в жирній рибі;
- щоб швидше обробляти інформацію і вчитися, потрібно додати в раціон лютеїн. Він міститься в яєчних жовтках, темній листовій зелені, зокрема капусті і шпинаті, а також яскраво забарвлених фруктах і овочах, наприклад, болгарському перці, кукурудзі, помідорах, солодкому картоплі, авокадо, апельсинах і дині.