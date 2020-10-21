Спорт является одним из основных инструментов для поддержания крепкого здоровья, однако без правильного питания достичь хороших результатов сложнее. Такие выводы сделали американские ученые.

В двойном исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, ученые сосредоточили свое внимание на оптимальном питании для улучшения физической формы и когнитивных способностей.

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Как проводили эксперимент

Эксперимент проводили с участием мужчин и женщин, состоящих на военной службе. Исследователи разделили 148 участников на две группы. В течение 12 недель обе группы выполняли одну и ту же программу тренировок, которая состояла из аэробных и силовых упражнений. Участники тренировались 5 дней в неделю. В дополнение к программе тренировок одной группе давали специально разработанный питательный напиток, а другой – плацебо.

Концентрированный напиток содержал лютеин, жирные кислоты омега-3, фосфолипиды, витамин D. Такие же микроэлементы можно получить из не переработанной пищи, например – листовой зелени, яиц, жирной рыбы и других питательных продуктов.

Результаты эксперимента

Через 12 недель участников эксперимента протестировали. Оказалось, что в группе, получавшей напиток, результаты были значительно лучше, чем у контрольной:

рабочая память улучшилась на 11%;

скорость реакции возросла на 6%;

мышечная масса выросла в среднем на 900 граммов;

частота сердечных сокращений в состоянии покоя снизилась на 8%, или с 71 до 65 ударов в минуту (улучшение работоспособности сердечно-сосудистой системы).

Ученые констатировали, что у участников, получавших питательный коктейль, быстрее увеличивалась мышечная масса, снижалась частота сердечных сокращений и улучшалась рабочая память.

Это важные выводы, поскольку рабочая память не улучшается только на фоне физической активности.

Мы видим, что сочетание интенсивных тренировок и определенных питательных веществ увеличивает пользу от спорта как для тела, так и для мозга,

- заметил соавтор исследования Мэтт Кучан.

Улучшить когнитивные способности мозга и физическую подготовку тела могут простые рекомендации: