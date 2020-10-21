Смена питания всего за 3 дня изменила работу мозга
Спорт является одним из основных инструментов для поддержания крепкого здоровья, однако без правильного питания достичь хороших результатов сложнее. Такие выводы сделали американские ученые.
В двойном исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports, ученые сосредоточили свое внимание на оптимальном питании для улучшения физической формы и когнитивных способностей.
Читайте также Время, когда вы едите – важно: почему появляются жировые отложения
Как проводили эксперимент
Эксперимент проводили с участием мужчин и женщин, состоящих на военной службе. Исследователи разделили 148 участников на две группы. В течение 12 недель обе группы выполняли одну и ту же программу тренировок, которая состояла из аэробных и силовых упражнений. Участники тренировались 5 дней в неделю. В дополнение к программе тренировок одной группе давали специально разработанный питательный напиток, а другой – плацебо.
Концентрированный напиток содержал лютеин, жирные кислоты омега-3, фосфолипиды, витамин D. Такие же микроэлементы можно получить из не переработанной пищи, например – листовой зелени, яиц, жирной рыбы и других питательных продуктов.
Результаты эксперимента
Через 12 недель участников эксперимента протестировали. Оказалось, что в группе, получавшей напиток, результаты были значительно лучше, чем у контрольной:
- рабочая память улучшилась на 11%;
- скорость реакции возросла на 6%;
- мышечная масса выросла в среднем на 900 граммов;
- частота сердечных сокращений в состоянии покоя снизилась на 8%, или с 71 до 65 ударов в минуту (улучшение работоспособности сердечно-сосудистой системы).
Ученые констатировали, что у участников, получавших питательный коктейль, быстрее увеличивалась мышечная масса, снижалась частота сердечных сокращений и улучшалась рабочая память.
Это важные выводы, поскольку рабочая память не улучшается только на фоне физической активности.
Мы видим, что сочетание интенсивных тренировок и определенных питательных веществ увеличивает пользу от спорта как для тела, так и для мозга,
- заметил соавтор исследования Мэтт Кучан.
Улучшить когнитивные способности мозга и физическую подготовку тела могут простые рекомендации:
- чтобы увеличить мышечную массу, нужно добавить в рацион продукты с высоким содержанием белка: мясо без прослоек жира, молочные продукты, лосось, тунец и яичные желтки;
- чтобы улучшить память и справляться с большим количеством задач, нужно получать достаточное количество жирных кислот омега-3, они есть в жирной рыбе;
- чтобы быстрее обрабатывать информацию и учиться, нужно добавить в рацион лютеин. Он содержится в яичных желтках, темной листовой зелени, в том числе капусте и шпинате, а также ярко окрашенных фруктах и овощах, например, болгарском перце, кукурузе, помидорах, сладком картофеле, авокадо, апельсинах и дыне.