Ба більше, якщо це кроки у прямому сенсі, а не алегоричному. Річ у тім, що вчені з Університету Інсбрука представили перспективне рішення для курців, які бажають кинути палити.

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Вони переконують, що коротка 10-хвилинна прогулянка на свіжому повітрі може значно зменшити потяг до паління і допоможе боротись із залежністю. Підійде навіть тренування на біговій доріжці.

Чому це важливо

Куріння є однією з основних причин смертності, якій можна запобігти. Натомість звичка провокує більш ніж 7 мільйонів смертей на рік по всьому світу. Через сильний потяг до куріння та залежність залишити цю звичку вдається менш ніж 10% курців щороку.

Детальніше про дослідження

Вибірка досить обмежена, у дослідженні взяли участь 16 курців. Учасникам запропонували або здійснити 10-хвилинну прогулянку на свіжому повітрі, або займатись на біговій доріжці, а третій групі доручили просто сидіти.

Учасники звітували про свій потяг до куріння і самопочуття до, під час і після експерименту.

Результати показали, що короткі фізичні вправи істотно зменшують потяг до куріння і симптоми абстиненції (залежності). Як бонус, усі учасники повідомили про краще загальне самопочуття під час ходьби.

Хоча відмінностей між групами через 20 хвилин не спостерігалося, помітно збільшився час до наступної викуреної сигарети, що вказує на потенційну ефективність вправ на свіжому повітрі,

– ідеться у статті.

Перспектива відкриття

Дослідники наголосили на необхідності масштабніших досліджень, аби достеменно визначити, які аспекти фізичної активності та перебування на свіжому повітрі чинять найбільший вплив на зниження потягу до куріння.