Як зменшити вплив стресу на секс

Тож, навіть в прагненні позбутися від стресу, можна потрапити в замкнене коло, в якому немає місця бажанням та емоціям, передає 24 Канал.

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Як побороти стрес

На чому ж зосередитися, щоб точно не прогадати? Експерти радять розпочинати із науково обґрунтованих способів зниження рівня стресу. Серед них:

Дихальні вправи. Дихання – потужний інструмент для зняття стресу та зменшення занепокоєння. Деякі прості вправи можуть вплинути на самопочуття та покращити кровообіг, що життєво необхідно, зокрема, для збільшення потягу.

Дихання – потужний інструмент для зняття стресу та зменшення занепокоєння. Деякі прості вправи можуть вплинути на самопочуття та покращити кровообіг, що життєво необхідно, зокрема, для збільшення потягу. Медитація. Регулярна практика здатна розслабити та швидко спрямувати думки у нове русло.

Регулярна практика здатна розслабити та швидко спрямувати думки у нове русло. Ароматерапія. Ефірні олії, наприклад лаванда і жасмин, можуть зменшити занепокоєння. А якщо підібрати відповідні аромати, така практика може сприяти близькості в стосунках.

Ефірні олії, наприклад лаванда і жасмин, можуть зменшити занепокоєння. А якщо підібрати відповідні аромати, така практика може сприяти близькості в стосунках. Введення щоденника. Ця проста вправа допоможе зрозуміти причини стресу. А це – перший крок до їх мінімізації та повного усунення.

Як зменшити вплив стресу на секс

Окрім цього, важливо звернути увагу на взаємодію у стосунках. Дослідження показують, що конфлікти у відносинах є значно сильнішим фактором низького лібідо, ніж всі інші види стресу. І це стосується як чоловіків, так і жінок. Тож, навіть в складних ситуаціях, варто спробувати разом прийти до спільного знаменника та розв’язати конфлікт найбільш компромісним способом.

Якщо це важко зробити самостійно, можна звернутися з допомогою до терапевта, який підкаже ефективніші навички взаємодії.

Інколи непорозуміння можуть бути зумовленні одноманітністю в сексі. Важливо дізнатися, чи все в цьому плані влаштовує партнера. В разі отримання негативної відповіді, можна розпочинати пошук рішення. Ним можуть стати різноманітні інновації: від змін поз до пошуку методів захисту із додатковими фішками.

Якщо ж причиною зниження лібідо є постійна зайнятість та стрес на роботі, варто знайти час один для одного. І навіть – створити "календарик" побачень з коханою людиною. Хоча планування інтиму може здатися неромантичною ідеєю, є кілька кроків, які можуть перевернути гру. Наприклад, ранковий флірт, телефонний дзвінок партнеру із нагадуванням про вечір або нюдс стануть чудовим початком нової сторінки відносин.

Також варто спробувати парний спорт. Фізичні вправи – чудовий спосіб впоратися зі стресом і підвищити самооцінку, що заразом може мати позитивний вплив на лібідо. Спільна пробіжка або вечірня прогулянка допоможуть відчути зв'язок. А на тлі виділення ендорфінів така звичка продемонструє неймовірні ефекти!

Якщо справа все ж дійшла до сексу, зосереджуватися варто не на самому процесі. Дотики – потужний інструмент для зняття стресу. Можна спробувати міцно обійнятися, триматися за руки чи вивчити тіло один одного за допомогою масажу. Це хороший спосіб вивільнити окситоцин – гормон, який відповідає за почуття задоволення.

Якщо ж з’явиться відчуття, що можна піти далі, випробуйте пестощі статевих органів партнера язиком. Момент доповнить ароматизований лубрикант.

І головне – не варто прикидатися. Люди в стресі нерідко погано розуміють свої потреби й можуть висувати на передній план бажання партнера. Однак це неправильно й зрештою нехтування собою може призвести до депресивних епізодів чи загострення тривожності.

Натомість важливо спробувати проговорити з партнером все, що турбує. Без звинувачень та скарг. Найкраще розпочати із тези, що низьке лібідо – це тимчасова проблема, яку вдасться подолати разом.