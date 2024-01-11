Мабуть, усім відомо, що головною реакцією на стрес є реакція “бий або біжи”. При ній вивільняються головні “гормони стресу” – кортизол та адреналін. Ці зміни допомагають швидко прийняти рішення та відреагувати на несприятливі фактори, але є й інша сторона, зазначає 24 Канал.

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Стрес може негативно вплинути на бажання інтимної близькості та призвести до зниження статевого потягу. Що робити тим, хто зіткнувся зі схожими реакціями та чи існують способи, здатні повернути лібідо – розбираємося далі.

Як стрес впливає на секс

Природою передбачено, що стрес та статевий потяг не можуть виникати одночасно. Навіть більше – ці процеси за своєю функцією настільки різні, що з легкістю нейтралізують один одного. Так, статевий акт покликаний розслабити пару, однак, коли стрес бере гору, ця опція стає повністю недоступною.

Річ у тім, що при сильному стресі нервова система переходить у режим виживання, а організм кидає всі сили на пріоритетне збільшення частоти серцевих скорочень та підвищення кров’яного тиску. Натомість все, що відповідає за репродукцію потрохи відходить на другий план.

Якщо стрес триває недовго, увесь функціонал тіла достатньо швидко відновлюється. Однак при затяжних епізодах все, що пов'язане зі статевим актом, зокрема лібідо, повністю анульовується. Як наслідок у чоловіків може спостерігатися еректильна дисфункція, а у жінок – сухість статевих органів. Водночас підвищений рівень кортизолу може впливати на кровотік, який необхідний для статевого збудження обидвох партнерів.

Однак наслідки стресу проявляються не лише на фізіологічному, але й на психологічному рівні. Перебуваючи тривалий час у нестандартних ситуаціях, люди більш схильні до тривоги, пов'язаної із потенційним статевим контактом, що ще більше відтягує момент близькості. Цікаво й те, що жінки, які переживають сильний стрес, не концентруються на процесі та відволікаються не лише від процесу, в який залучені безпосередньо, але й перестають цікавитися “контентом для дорослих”.

Ймовірно, все це прозвучить цілком знайомо для багатьох українських пар, адже, згідно з опитуваннями, 71% населення живе з відчуттям напруження та стресу. І, враховуючи контекст, в якому ми опинилися, це зовсім не дивно. Та головне зрозуміти, що впоратися із цими викликами цілком можливо.