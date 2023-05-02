Вийшов свіжий кокрейнівський огляд, в якому вчені поставили собі завдання – з'ясувати, чи потрібно пити журавлинний сік при інфекціях сечовивідних шляхів. Виявилося, користь від пиття соків і морсів все ж таки є.

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Журавлину у вигляді напоїв, таблеток або капсул давно використовують як засіб профілактики циститу та інших інфекцій сечовивідних шляхів. У ній містяться проантоціанідини – речовини, які не дають бактеріям приклеїтися до стінок сечового міхура. Завдяки цьому інфекція не розвивається.

Журавлина ефективна проти циститу

Але дані були суперечливі. Нове глобальне дослідження показало: журавлинний сік і добавки з ягодою працюють ефективніше за плацебо. Журавлина запобігає загостренню інфекцій сечовивідних шляхів у жінок з частими загостреннями, у дітей та людей, які перенесли операцію на цих органах.

Ми продемонстрували ефективність продуктів із журавлини для лікування циститу, використовуючи всі докази, опубліковані на цю тему з середини 90-х років. У попередніх версіях цього огляду не було достатньо доказів для визначення ефективності, а наступні клінічні випробування показали різні результати. Але в цьому оновленому огляді обсяг даних показав це нове відкриття,

– розповів автор дослідження, професор Джонатан Крейг.

Застосування ягоди не замінює основного лікування антибіотиками, але справді приносить користь. Однак автори дослідження вказують: літнім, вагітним та людям з нетриманням вони журавлину не рекомендують застосовувати.