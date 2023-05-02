Получился свежий кокрейновский обзор, в котором ученые задали себе задачу – выяснить, нужно ли пить клюквенный сок при инфекциях мочевыводящих путей. Оказалось, польза от питья соков и морсов все же есть.

Также на тему Какое лекарство нельзя смешивать с алкоголем: полный перечень

Клюкву в виде напитков, таблеток или капсул давно используют как средство профилактики цистита и других инфекций мочевыводящих путей. В ней содержатся проантоцианидины – вещества, которые не дают бактериям приклеиться к стенкам мочевого пузыря. Благодаря этому инфекция не развивается.

Клюква эффективна против цистита

Но данные были противоречивы. Новое глобальное исследование показало: клюквенный сок и добавки с ягодой работают эффективнее плацебо. Клюква предотвращает обострение инфекций мочевыводящих путей у женщин с частыми обострениями, у детей и людей, перенесших операцию на этих органах.

Мы продемонстрировали эффективность клюквенных продуктов для лечения цистита, используя все доказательства, опубликованные на эту тему с середины 90-х годов. В предыдущих версиях этого обзора не было достаточно доказательств для определения эффективности, а последующие клинические испытания показали разные результаты. Но в этом обновленном обзоре объем данных показал это новое открытие,

– рассказал автор исследования, профессор Джонатан Крэйг.

Применение ягоды не заменяет основное лечение антибиотиками., но действительно приносит пользу. Однако авторы исследования указывают: пожилым, беременным и людям с недержанием они клюкву не рекомендуют применять.