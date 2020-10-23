На Харківщини померла жінка, яка народжувала вдома, в антисанітарних умовах. Поліція відкрила кримінальне провадження та вже встановила, що породілля не була на обліку у пологовому.

Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, 35-річна мешканка селища Есхар народила дитину вдома в антисанітарних умовах і одразу померла.

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В цей час за місцем проживання перебував батько дитини. Після пологів 42-річний чоловік пішов за ліками, а коли повернувся, породілля вже померла,

– йдеться в повідомленні поліції.

Відомо, що жінка до лікарів не зверталась і на обліку у жіночій консультації не перебувала.

Новонародженого хлопчика доставили до лікарні для медичного огляду. На тілі померлої не виявили слідів насильницької смерті, але причину смерті встановить судмедекспертиза.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з приміткою нещасний випадок).