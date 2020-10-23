На Харьковщине умерла женщина, которая рожала дома, в антисанитарных условиях. Полиция открыла уголовное производство и уже установила, что роженица не была на учете в роддоме.

Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, 35-летняя жительница поселка Эсхар родила ребенка дома в антисанитарных условиях и сразу умерла.

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В это время по месту жительства находился отец ребенка. После родов 42-летний мужчина пошел за лекарствами, а когда вернулся, роженица уже умерла,

– говорится в сообщении полиции.

Известно, что женщина к врачам не обращалась и на учете в женской консультации не состояла.

Новорожденного мальчика доставили в больницу для медицинского осмотра. На теле умершей не выявили следов насильственной смерти, но причину смерти установит судмедэкспертиза.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой несчастный случай).