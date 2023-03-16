Помилка лікарів

Протягом півтора десятиліття цей інструмент перебував у черевній порожнині пацієнтки, що спричинило у неї хронічну інтоксикацію та різні проблеми зі здоров'ям, такі як слабкість і втомлюваність.

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Зазначається, що під час операції у 2005 році медики забули в тілі жінці "шпатель Ревердена" завдовжки майже 30 сантиметрів та завважки мало не 300 грамів.



Шпатель Ревердена / Ілюстративне фото

Раніше, у 2022 році, Хмільницький міськрайонний суд наклав на медичний центр моральну шкоду в розмірі майже 900 тисяч гривень, але медичний заклад подав апеляцію і відбулося засідання, на якому представник медзакладу просив зменшити розмір компенсації до 100 тисяч гривень.

Позивачка наполягала, щоб апеляційна інстанція залишила в силі рішення Хмільницького міськрайонного суду, який ухвалив стягнути з відповідача на її користь майже 900 тисяч гривень моральної шкоди,

– йдеться в дописі.

Проте Вінницький апеляційний суд 14 березня прийняв рішення на користь пацієнтки і зобов'язав медичний центр виплатити їй 400 тисяч гривень компенсації.

За кордоном компенсації більші

Випадок у Лос-Анджелеській лікарні Седар-Синай (США), коли хірурги забули 13-сантиметровий інструмент в тілі пацієнта під час операції на серці. Пацієнт звернувся до лікарів через біль у грудях, після чого інструмент було виявлено на рентгені. Пацієнт отримав компенсацію у розмірі 4,9 мільйона доларів.

Інший випадок у Білтмор-медікал-центрі (США), коли хірурги забули 18-сантиметровий інструмент в тілі пацієнтки під час операції на матці. Інструмент було виявлено на рентгені через два роки після операції, коли пацієнтка звернулася до лікарів через біль у животі. Пацієнтка отримала компенсацію у розмірі 62 мільйонів доларів.