Ошибка врачей

В течение полутора десятилетий этот инструмент находился в брюшной полости пациентки, что повлекло за собой хроническую интоксикацию и различные проблемы со здоровьем, такие как слабость и утомляемость.

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Отмечается, что во время операции в 2005 году медики забыли в теле женщине "шпатель Ревердена" длиной почти 30 сантиметров и весом чуть ли не 300 граммов.



Шпатель Ревердена / Иллюстративный фото

Ранее, в 2022 году, Хмельницкий горрайонный суд наложил на медицинский центр моральный ущерб в размере почти 900 тысяч гривен, но медицинское учреждение подал апелляцию и состоялось заседание, на котором представитель медучреждения просил уменьшить размер компенсации до 100 тысяч гривен.

Истец настаивала, чтобы апелляционная инстанция оставила в силе решение Хмельницкого горрайонного суда, который принял взыскать с ответчика в ее пользу почти 900 тысяч гривен морального вреда,

– говорится в сообщении.

Однако Винницкий апелляционный суд 14 марта принял решение в пользу пациентки, и обязал медицинский центр выплатить ей 400 тысяч гривен компенсации.

За границей компенсации больше

Случай в Лос-Анджелесской больнице Седар-Синай (США), когда хирурги забыли 13-сантиметровый инструмент в теле пациента во время операции на сердце. Пациент обратился к врачам из-за боли в груди, после чего инструмент был обнаружен на рентгене. Пациент получил компенсацию в размере 4,9 миллиона долларов.

Другой случай в Биллмор-медикал-центре (США), когда хирурги забыли 18-сантиметровый инструмент в теле пациентки во время операции на матке. Инструмент был обнаружен на рентгене через два года после операции, когда пациентка обратилась к врачам из-за боли в животе. Пациентка получила компенсацию в размере 62 миллионов долларов.