Причина смерті жінки

Медики з Університету охорони здоров'я Флориди (США) описали рідкісний випадок народження дитини після того, як у матері діагностували смерть головного мозку. Фахівці розповіли, що жінці був 31 рік, вона перебувала на 22 тижні вагітності, коли у неї відбувся субарахноїдальний крововилив – у порожнину між павутинною та м'якою мозковими оболонками.

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Спочатку вагітна, в анамнезі якої значилася гіпертонія, поступила до лікарні з гострим головним болем та судомами. Комп'ютерна томографія мозку показала правобічний крововилив, внаслідок якого виник набряк мозку, а більшість внутрішньочерепних артерій сильно звузилися. Медики провели вентрикулостомію – зовнішній шлуночковий дренаж, щоб знизити підвищений внутрішньочерепний тиск, і поклали вагітну у відділення нейрореанімації.

Їй одразу поставили діагноз "смерть головного мозку", проте лікарі, порадившись із колегами, вирішили підтримувати тіло заради збереження вагітності – таке бажання висловила родина жінки. Акушерка постійно перебувала біля її ліжка, стежачи за частотою серцевих скорочень та рухами плода. Через 11 тижнів, на 33 тижні вагітності, пацієнтці провели кесарів розтин.

Народження здорової дитини

На світ з'явилося немовля вагою 2,142 кілограма, за шкалою Апгар йому привласнили 8 балів із 9. Дитина почувала себе добре, тому через п'ять днів її виписали додому. Мати після пологів відключили від апарату ШВЛ.

Як зазначили дослідники, смерть мозку у вагітної жінки – рідкісний випадок, але не унікальний. Автори систематичного огляду від 2021 року виявили щонайменше 35 таких пацієнток, більш ніж у половини стався крововилив у мозок. Вісім дітей загинули в утробі (23%), а 27 (77%) народилися живими, але двоє згодом померли. Щоправда, вчені сумніваються у достовірності цих даних: ймовірно, показники виживання плода при такому діагнозі у матері насправді нижчі.