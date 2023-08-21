У дослідженні отримали нові дані щодо впливу електронних сигарет на здоров'я молоді. Вчені зі США підтвердили, що молоді вейпери схильні до ризику виникнення симптомів бронхіту і задишки, у тому числі якщо вони або люди поряд курять сигарети або канабіс.

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Останні оцінки у США показують, що у 2022 році 14% старшокласників курили електронні сигарети. У кількох опублікованих дослідженнях повідомлялося про респіраторні симптоми серед підлітків та молодих дорослих вейперів. Але більшість з них були зосереджені виключно на використанні електронних сигарет без урахування потенційного впливу одночасного вживання сигарет та/або канабісу на здоров'я органів дихання.

Нове дослідження вейпів

Дослідники відстежували респіраторне здоров'я учасників у Південній Каліфорнії у період з 2014 по 2018 рік. Учасників запитували про використання електронних та звичайних сигарет, а також канабісу протягом останніх 30 днів.

Бронхітичні симптоми визначалися як щоденний кашель протягом 3 місяців поспіль або бронхіт протягом попередніх 12 місяців, закладеність носа або виділення мокротиння, крім випадків, коли вони супроводжувалися застудою.

Свистячі хрипи визначалися як хрипи або свист у грудній клітці протягом попередніх 12 місяців, а задишка – яка виникає у відповідь на поспіх по рівній поверхні або ходьбу в гору.

Негативний вплив вейпу

Імовірність хрипів була на 81% вищою серед користувачів електронних сигарет, ніж серед тих, хто ніколи не курив. Так само шанси появи симптомів бронхіту у курців були вдвічі вищими, а ймовірність виникнення задишки була вищою на 78%.

Подальша поправка на одночасне вживання сигарет і канабісу і вторинний вплив електронних сигарет, сигарет і/або канабісу трохи послабила всі асоціації, що спостерігаються, але вони все ще залишалися статистично значущими, за винятком хрипів. Дослідники відзначають, що оцінки ефектів вейпінгу були трохи вищими серед тих, хто не курив сигарети або канабіс протягом останніх 30 днів.