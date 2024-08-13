Псоріаз та екзема є складними для лікування запальними захворюваннями шкіри. Для створення ефективних терапевтичних засобів важливо розуміти механізми, що лежать в основі цих захворювань.

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Нове дослідження шкіри

Дослідники з Дитячої лікарні в Цинциннаті, що спеціалізуються на генетиці та вивченні астми, зробили крок у розумінні молекулярних процесів, що призводять до розвитку запальних захворювань шкіри. Вони виявили новий маршрут сигналізації, що відіграє ключову роль формуванні захисного бар'єра шкіри.

Шкіра виконує захисну функцію завдяки складній мережі сигнальних білків. Відомо, що на мембранах кератиноцитів, основних клітин епідермісу розташований білок CARD14. Раніше було встановлено, що CARD14 взаємодіє з транскрипційним фактором NF-κB, який відіграє важливу роль у регулюванні імунної системи. Неправильна активація NF-κB може призвести до аутоімунних, запальних та онкологічних захворювань, включаючи псоріаз та атопічний дерматит.

Новий механізм виникнення псоріазу та екземи

Тепер учені з'ясували, що CARD14 також може взаємодіяти з іншим транскрипційним фактором – MYC, який суттєво впливає на підтримання саморегуляції шкіри, стимулюючи оновлення стовбурових клітин та формування нових кератиноцитів.

Дослідження показало, що CARD14 безпосередньо взаємодіє з MYC. Це призводить до його активації, що стимулює утворення нових клітин та посилює механічний захист шкіри. У пацієнтів із псоріазом або атопічним дерматитом білок CARD14 часто має дефекти. Раніше вважалося, що дисбаланс активації NF-κB через CARD14 може призводити до розвитку цих захворювань, але нові дані вказують на те, що захисний бар'єр шкіри підтримується двома механізмами.

По-перше, взаємодія CARD14 та NF-κB забезпечує протимікробний захист шкіри, оскільки NF-κB регулює роботу імунної системи. По-друге, сигнальний шлях CARD14-MYC шляхом оновлення епідермісу забезпечує механічний захист шкіри, який важливий і для запобігання розвитку запальних захворювань.

Дослідники також припускають, що шлях CARD14-MYC може впливати на розвиток інших захворювань, таких як астма або еозинофільний езофагіт, якщо взаємодія цих білків порушена у тканинах дихальних шляхів або стравоходу.

На цей час команда дослідників шукає молекули, які могли б регулювати взаємодію між CARD14 та MYC з метою розробки нових лікарських засобів. Відкриття невідомого раніше механізму, що бере участь у розвитку псоріазу та атопічного дерматиту, відкриває перспективи нових терапевтичних стратегій у лікуванні цих захворювань.