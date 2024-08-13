Псориаз и экзема являются сложными для лечения воспалительными заболеваниями кожи. Для создания эффективных терапевтических средств важно понимать механизмы, лежащие в основе этих заболеваний.

Также на тему Терапия ВИЧ: новая инъекция в 10 000 раз эффективнее других лекарств

Новое исследование кожи

Исследователи из Детской больницы в Цинциннати, специализирующиеся на генетике и изучении астмы, сделали шаг в понимании молекулярных процессов, приводящих к развитию воспалительных заболеваний кожи. Они обнаружили новый маршрут сигнализации, играющий ключевую роль в формировании защитного барьера кожи.

Кожа выполняет защитную функцию благодаря сложной сети сигнальных белков. Известно, что на мембранах кератиноцитов, основных клеток эпидермиса расположен белок CARD14. Ранее было установлено, что CARD14 взаимодействует с транскрипционным фактором NF-κB, который играет важную роль в регулировании иммунной системы. Неправильная активация NF-κB может привести к аутоиммунным, воспалительным и онкологическим заболеваниям, включая псориаз и атопический дерматит.

Новый механизм возникновения псориаза и экземы

Теперь ученые выяснили, что CARD14 также может взаимодействовать с другим транскрипционным фактором – MYC, который существенно влияет на поддержание саморегуляции кожи, стимулируя обновление стволовых клеток и формирование новых кератиноцитов.

Исследование показало, что CARD14 непосредственно взаимодействует с MYC. Это приводит к его активации, что стимулирует образование новых клеток и усиливает механическую защиту кожи. У пациентов с псориазом или атопическим дерматитом белок CARD14 часто имеет дефекты. Ранее считалось, что дисбаланс активации NF-κB через CARD14 может приводить к развитию этих заболеваний, но новые данные указывают на то, что защитный барьер кожи поддерживается двумя механизмами.

Во-первых, взаимодействие CARD14 и NF-κB обеспечивает противомикробную защиту кожи, поскольку NF-κB регулирует работу иммунной системы. Во-вторых, сигнальный путь CARD14-MYC путем обновления эпидермиса обеспечивает механическую защиту кожи, который важен и для предотвращения развития воспалительных заболеваний.

Исследователи также предполагают, что путь CARD14-MYC может влиять на развитие других заболеваний, таких как астма или эозинофильный эзофагит, если взаимодействие этих белков нарушено в тканях дыхательных путей или пищевода.

В настоящее время команда исследователей ищет молекулы, которые могли бы регулировать взаимодействие между CARD14 и MYC с целью разработки новых лекарственных средств. Открытие неизвестного ранее механизма, участвующего в развитии псориаза и атопического дерматита, открывает перспективы новых терапевтических стратегий в лечении этих заболеваний.