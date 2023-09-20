У пресслужбі медичного сервісу Helsi зазначили, що ця потреба постійна, а тому закликали усіх охочих звернутись до центрів крові, щоб стати донором.

Дивіться також "Живи дитино": в Україну у рекордно швидко доставили клітини кісткового мозку аж з-за океану

Куди звернутись, щоб здати кров

Зокрема потребу в донорській крові наразі мають центри крові:

в Дніпрі,

Кам'янському,

Нікополі,

Кривому Розі,

Запоріжжі,

Миколаєві,

в Києві.

"Охочі стати донорами можуть звернутися до центрів крові в зазначених містах, – ідеться в повідомленні.

Як стати донором крові

Потрібно завантажити застосунок програми, авторизуватися та заповнити анкету донора. Щойно з'явиться потреба в крові у вашому регіоні, ви отримаєте пуш-повідомлення з посиланням на сторінку запису. Ви можете обрати зручний день і час для здачі крові.

Як підготуватись до донорства крові

За 3 дні до донорства крові припиніть вживання анальгетиків, аспірину та ліків, які містять ці речовини, оскільки вони можуть вплинути на згортання крові.

Перед процедурою утримайтесь від алкоголю протягом 48 годин і виключіть з раціону жирну, смажену, копчену їжу та соління.

Забезпечте собі якісний сон та поснідайте легко перед кроводачею, включаючи солодкий чай, дієтичне печиво та кашу на воді.

Не куріть принаймні за годину до процедури.

Оберіть зручний одяг з короткими рукавами, щоб легше забрати кров.

Якщо вас турбують симптоми, такі як озноб, запаморочення, головний біль чи слабкість, краще відкладіть кроводачу.

Під час медичного обстеження обов'язково відкрито розповідайте лікарю про ваші ліки, алкоголь, наркотики та минулі захворювання.

Більше про те, як проходить сама процедура і як поводитись після здачі крові, 24 Каналу розповіла лікарка-кардіологиня і лікарка загальної практики Анна Підгірна, яка обслуговує пацієнтів через медичну систему Helsi, читайте – за посиланням.