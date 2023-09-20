В пресс-службе медицинского сервиса Helsi отметили, что эта потребность постоянна, поэтому призывали всех желающих обратиться в центры крови, чтобы стать донором.
Смотрите также "Живи дитя": в Украину в рекордно быстро доставили клетки костного мозга из-за океана
Куда обратиться, чтобы сдать кровь
В частности, нуждаются в донорской крови сейчас центры крови:
- в Днепре,
- Каменском,
- Никополе,
- Кривом Роге,
- Запорожье,
- Николаеве,
- в Киеве.
"Желающие стать донорами могут обратиться в центры крови в указанных городах, – говорится в сообщении.
Как стать донором крови
Необходимо загрузить приложение программы, авторизироваться и заполнить анкету донора. Как только потребуется кровь в вашем регионе, вы получите пуш-сообщение со ссылкой на страницу записи. Вы можете выбрать удобный день и время для сдачи крови.
Как подготовиться к донорству крови
- За 3 дня до донорства крови прекратите употребление анальгетиков, аспирина и лекарств, содержащих эти вещества, поскольку они могут повлиять на свертываемость крови.
- Перед процедурой воздержитесь от алкоголя в течение 48 часов и исключите из рациона жирную, жареную, копченую пищу и соление.
- Обеспечьте себе качественный сон и позавтракайте легко перед кроводачей, включая сладкий чай, диетическое печенье и кашу на воде.
- Не курите как минимум за час до процедуры.
- Выберите удобную одежду с короткими рукавами, чтобы легче убрать кровь.
- Если вас беспокоят симптомы, такие как озноб, головокружение, головные боли или слабость, лучше отложите кроводачу.
- Во время медицинского обследования обязательно открыто рассказывайте врачу о ваших лекарствах, алкоголе, наркотиках и прошлых заболеваниях.