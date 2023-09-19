Вместе со спросом возросло и количество желающих стать донорами крови. Тем, кто хочет помочь, но не знает может ли он быть донором и как правильно подготовиться к донации, 24 Канала рассказала врач-кардиологиня и врач общей практики Анна Подгорная, которая обслуживает пациентов через медицинскую систему Helsi.

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Кто может быть донором крови в Украине.

Право быть донорами крови в Украине имеют дееспособные граждане от 18 лет, которые прошли медицинское обследование и у которых нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.

Масса тела доноров должна быть более 60 кг.

Решение о возможности сдачи крови лицами старше 60 лет впервые принимает врач.

Есть абсолютные и относительные противопоказания для донорства крови. К абсолютным относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания нервной системы, инфекций (ВИЧ, гепатит, сифилис), раковые заболевания. Тестирование на ВИЧ и гепатит обязательно перед донорством.

Относительные противопоказания в отличие от абсолютных позволяют стать донором крови, для этого нужно лишь переждать определенный срок. К таким противопоказаниям в частности относят состояния во время заболевания определенными болезнями, беременностью и т.д. С полным списком абсолютных и относительных противопоказаний для донорства крови можно ознакомиться по этой ссылке.

Как стать донором в Украине

Чтобы стать донором, нужно обратиться в центр крови в вашем месте. Чтобы вовремя узнавать потребность в донорской крови можно заполнить анкету донора крови в приложения медицинского сервиса Helsi. Когда в вашем городе появится потребность в донорской крови, вы получите уведомление со ссылкой на страницу записи. Вы можете выбрать удобный день и время для сдачи крови.

Как подготовиться к донорству крови

За 3 дня до донорства крови прекратите употребление анальгетиков, аспирина и лекарств, содержащих эти вещества, поскольку они могут повлиять на свертываемость крови.

Перед процедурой воздержитесь от алкоголя в течение 48 часов и исключите из рациона жирную, жареную, копченую пищу и соление.

Обеспечьте себе качественный сон и позавтракайте легко перед кроводачей, включая сладкий чай, диетическое печенье и кашу на воде.

Не курите как минимум за час до процедуры.

Выберите удобную одежду с короткими рукавами, чтобы легче убрать кровь.

Если вас беспокоят симптомы, такие как озноб, головокружение, головные боли или слабость, лучше отложите кроводачу.

Во время медицинского обследования обязательно открыто рассказывайте врачу о ваших лекарствах, алкоголе, наркотиках и прошлых заболеваниях

Процесс забора крови достаточно быстрый и безболезненный. Персонал медицинского учреждения вставляет иглу в вену, уносит необходимый объем крови, а затем удаляет иглу. Обычно весь процесс занимает не больше 15-20 минут.

Как себя вести после сдачи крови

Посидите или полежите 10 – 15 минут;

Не садитесь сразу за руль автомобиля, если у вас кружится голова;

Два дня после донации пейте достаточное количество жидкости – не менее 2 литров в день (сек, вода, чай);

Два дня после донации полноценно питайтесь;

12 часов после донации избегайте интенсивных физических нагрузок;

До 3 часов не поднимайте ничего тяжелого рукой, из которой брали кровь, а также не снимайте и не мочите повязку, чтобы избежать синяка.

Мужчинам не рекомендуется сдавать кровь чаще 5 раз в год, женщинам – не чаще 4 раз. После первых пяти донаций крови нужно совершить перерыв минимум на 5 месяцев.