Но что чувствует человек, столкнувшийся с сексуальным насилием? Об этом 24 Канала рассказала Надежда Волченская, психотерапевт, соучредитель благотворительного фонда " Сильные ".

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Понимание этих сложных переживаний и чувств поможет человеку быстрее восстановиться после травмирующего события. А близким и родным – правильно поддержать близкого человека на пути восстановления.

Надежда Волченская «Чем больше мы знаем о чем-то, тем больше шансов на преодоление стигматизации людей, переживших сексуальное насилие. Замечать и понимать чувства других людей – очень важный социальный навык. Она помогает нам сблизиться и жить вместе, в комфорте и согласии».

Мифы и реальность

Сексуальное насилие – это любые действия сексуального характера, совершенные одним человеком по отношению к другому, без осознанного согласия обеих сторон.

К такому виду насилия относится не только изнасилование, а также сексуальная пытка, физическое или вербальное унижение, принуждение к беременности, аборту, обнажение. Также увечье половых органов, принуждение к мастурбации или созерцанию сексуальных действий.

Неосведомленность – крупнейший союзник ограниченности, непонимания и стигматизации. Опровергаем наиболее распространенные мифы по поводу сексуального насилия.

Миф Реальность Это не может случиться со мной. Любой человек, независимо от возраста, пола, вида, расы и социального статуса, может столкнуться с сексуальным насилием. Большинство нападений совершено спонтанно, где-то в темном переулке и незнакомцем. Очень часто лицо, подвергшееся насилию, знало обидчика и доверяло ему. Некоторые прибегают к длительным манипуляциям, чтобы заставить доверять и иметь авторитет в глазах человека, подвергшегося сексуальному насилию. Это вина человека, который пережил сексуальное насилие, употреблявший алкоголь или другие вещества. Человек, переживший сексуальное насилие – никогда не виновен в совершенном преступлении, его предыдущие поступки и поведение не имеют значения. Человек, переживший сексуальное насилие сам "просил этого" своим внешним видом или поведением. "Нет", значит "нет". Неважно внешний вид, одежда или поведение человека. Если она не дала свое сознательное согласие на действия сексуального характера – они становятся насилием. Сексуальное насилие не может совершаться супругом в отношении их партнеров. Сексуальное насилие – преступление, независимо от вида отношений, в котором находятся люди. Нет оснований предполагать, что испытать сексуальное насилие со стороны супруга – менее травматично, чем от любого другого человека. Если держаться безопасных мест и общаться с доверяющими людьми – угрозы существовать не может. Если речь идет о сексуальном насилии, то есть пути уменьшения риска столкновения с ним. Но стоит отдавать себе отчет, что обезопаситься от него на 100 процентов невозможно. Сексуальные импульсы и желание невозможно контролировать, поэтому обидчик не виноват. Люди отличаются от других животных, между прочим наличием хорошо развитого когнитивного процесса – самоконтроля. Он позволяет контролировать свои импульсы и действия. Именно поэтому нельзя снимать с обидчика ответственность за совершенное преступление.

Что чувствует человек

Надежда Волченская “Переживание сексуального насилия в любой форме – травматическое событие. Это значит, что его последствия могут проявляться в необычных для человека мыслях, эмоциях и чувствах. Необычные переживания – не значит ненормальные. Следует помнить, что произошедшее с человеком ненормально, но его необычные чувства относительно этого события абсолютно нормальны”.

Что обычно испытывают люди, пережившие сексуальное насилие:

Злоба

Желание жестоко отомстить обидчику, нанести ему вред.

Отвращение, Стыд

Чувство себя "грязным", что теперь с вашим телом что-то не так.

Страх

Страх из-за:

чувство отсутствия безопасности;

То, что подумают люди;

Чувство, что никогда не станет лучше;

Возможны проблемы со здоровьем.

Грусть, апатия

Усталость, нехватка энергии и надежды на светлое будущее, нет сил выполнять ежедневные задачи (работа, уборка, душ), все кажется бесполезным.

Шок, отстраненность

Отсутствие каких-либо эмоций. Мнения типа "Случилось ли это на самом деле?", "Почему я ничего не чувствую?" Кажется, будто события происходят с кем-то другим.

Вина

"Возможно, это произошло из-за меня. Если бы я не…"

Бессилие

Чувство утраты контроля за собственной жизнью.

Тревога

Постоянная тревожность, плохой сон, изменения пищевого поведения, физические симптомы: тяжело дышать, головокружение, тошнота, боли в животе, напряжение в мышцах.

Уменьшение, отрицание

"Может быть, это был просто неудачный сексуальный опыт?"

Одиночество

Человеку кажется, что он остался с этим наедине, что никто не понимает и не поможет.

Как себе помочь

Надежда Волченская “Если вы испытали сексуальное насилие, помните: чтобы вы не чувствовали, это нормально. Все мысли, чувства и эмоции, возникающие в результате действий обидчика – весомы и имеют полное право на существование”.

Вот некоторые действия, которые могут помочь с переживанием травматического события:

Не изолироваться

Справляться с последствиями травматического события гораздо сложнее наедине. Доверьтесь близким друзьям и родным, которые могут вас поддержать. Поделитесь тяжелыми чувствами или мыслями с человеком, которому вы доверяете – это может облегчить состояние.

Обратиться за помощью к психологу

Если эмоции и чувства, которые вы испытываете кажутся вам слишком сильными, если имеете впечатление, что это никогда не закончится и вы "на грани", обратитесь за профессиональной психологической помощью. Например, получить бесплатную и конфиденциальную помощь можно на сайте благотворительного фонда "Сильные".

Физическая активность

Известно, что физическая активность оказывает хорошее влияние на здоровье. Сделайте усилия и добавьте в режим свежий воздух и активность, которая вам нравится.

Также некоторые люди выбирают прохождение курсов самообороны – это может помочь избавиться от чувства злости, беспомощности или незащищенности после пережитого насилия.

Делать то, что любите

Заботьтесь о себе – стоит выделить время на то, что вам нравится. Любимые занятия могут снизить тревожность и улучшить настроение.

Возможно, это сериал, который вы давно хотели посмотреть книга, которую стоит перечитать.

Заботиться о теле

Помните, что алкоголь и наркотические вещества – не решение. Они ухудшат ваше состояние и станут причиной задержки возвращения к обычной жизни.

Позаботьтесь о регулярном питании, которое отвечает вашим потребностям, и прислушайтесь к собственному телу – если болит голова, может, стоит прогуляться на свежем воздухе или прилечь? Болит живот – вы точно не голодны? Стоит ли продолжать тренировку, если у вас плохое самочувствие?