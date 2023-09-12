Но что чувствует человек, столкнувшийся с сексуальным насилием? Об этом 24 Канала рассказала Надежда Волченская, психотерапевт, соучредитель благотворительного фонда " Сильные ".
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Понимание этих сложных переживаний и чувств поможет человеку быстрее восстановиться после травмирующего события. А близким и родным – правильно поддержать близкого человека на пути восстановления.
Надежда Волченская
«Чем больше мы знаем о чем-то, тем больше шансов на преодоление стигматизации людей, переживших сексуальное насилие. Замечать и понимать чувства других людей – очень важный социальный навык. Она помогает нам сблизиться и жить вместе, в комфорте и согласии».
Мифы и реальность
Сексуальное насилие – это любые действия сексуального характера, совершенные одним человеком по отношению к другому, без осознанного согласия обеих сторон.
К такому виду насилия относится не только изнасилование, а также сексуальная пытка, физическое или вербальное унижение, принуждение к беременности, аборту, обнажение. Также увечье половых органов, принуждение к мастурбации или созерцанию сексуальных действий.
Неосведомленность – крупнейший союзник ограниченности, непонимания и стигматизации. Опровергаем наиболее распространенные мифы по поводу сексуального насилия.
|Миф
|Реальность
|Это не может случиться со мной.
|Любой человек, независимо от возраста, пола, вида, расы и социального статуса, может столкнуться с сексуальным насилием.
|Большинство нападений совершено спонтанно, где-то в темном переулке и незнакомцем.
|Очень часто лицо, подвергшееся насилию, знало обидчика и доверяло ему. Некоторые прибегают к длительным манипуляциям, чтобы заставить доверять и иметь авторитет в глазах человека, подвергшегося сексуальному насилию.
|Это вина человека, который пережил сексуальное насилие, употреблявший алкоголь или другие вещества.
|Человек, переживший сексуальное насилие – никогда не виновен в совершенном преступлении, его предыдущие поступки и поведение не имеют значения.
|Человек, переживший сексуальное насилие сам "просил этого" своим внешним видом или поведением.
|"Нет", значит "нет". Неважно внешний вид, одежда или поведение человека. Если она не дала свое сознательное согласие на действия сексуального характера – они становятся насилием.
|Сексуальное насилие не может совершаться супругом в отношении их партнеров.
|Сексуальное насилие – преступление, независимо от вида отношений, в котором находятся люди. Нет оснований предполагать, что испытать сексуальное насилие со стороны супруга – менее травматично, чем от любого другого человека.
|Если держаться безопасных мест и общаться с доверяющими людьми – угрозы существовать не может.
|Если речь идет о сексуальном насилии, то есть пути уменьшения риска столкновения с ним. Но стоит отдавать себе отчет, что обезопаситься от него на 100 процентов невозможно.
|Сексуальные импульсы и желание невозможно контролировать, поэтому обидчик не виноват.
|Люди отличаются от других животных, между прочим наличием хорошо развитого когнитивного процесса – самоконтроля. Он позволяет контролировать свои импульсы и действия. Именно поэтому нельзя снимать с обидчика ответственность за совершенное преступление.
Что чувствует человек
Надежда Волченская
“Переживание сексуального насилия в любой форме – травматическое событие. Это значит, что его последствия могут проявляться в необычных для человека мыслях, эмоциях и чувствах. Необычные переживания – не значит ненормальные. Следует помнить, что произошедшее с человеком ненормально, но его необычные чувства относительно этого события абсолютно нормальны”.
Что обычно испытывают люди, пережившие сексуальное насилие:
Злоба
Желание жестоко отомстить обидчику, нанести ему вред.
Отвращение, Стыд
Чувство себя "грязным", что теперь с вашим телом что-то не так.
Страх
Страх из-за:
- чувство отсутствия безопасности;
- То, что подумают люди;
- Чувство, что никогда не станет лучше;
- Возможны проблемы со здоровьем.
Грусть, апатия
Усталость, нехватка энергии и надежды на светлое будущее, нет сил выполнять ежедневные задачи (работа, уборка, душ), все кажется бесполезным.
Шок, отстраненность
Отсутствие каких-либо эмоций. Мнения типа "Случилось ли это на самом деле?", "Почему я ничего не чувствую?" Кажется, будто события происходят с кем-то другим.
Вина
"Возможно, это произошло из-за меня. Если бы я не…"
Бессилие
Чувство утраты контроля за собственной жизнью.
Тревога
Постоянная тревожность, плохой сон, изменения пищевого поведения, физические симптомы: тяжело дышать, головокружение, тошнота, боли в животе, напряжение в мышцах.
Уменьшение, отрицание
"Может быть, это был просто неудачный сексуальный опыт?"
Одиночество
Человеку кажется, что он остался с этим наедине, что никто не понимает и не поможет.
Как себе помочь
Надежда Волченская
“Если вы испытали сексуальное насилие, помните: чтобы вы не чувствовали, это нормально. Все мысли, чувства и эмоции, возникающие в результате действий обидчика – весомы и имеют полное право на существование”.
Вот некоторые действия, которые могут помочь с переживанием травматического события:
Не изолироваться
Справляться с последствиями травматического события гораздо сложнее наедине. Доверьтесь близким друзьям и родным, которые могут вас поддержать. Поделитесь тяжелыми чувствами или мыслями с человеком, которому вы доверяете – это может облегчить состояние.
Обратиться за помощью к психологу
Если эмоции и чувства, которые вы испытываете кажутся вам слишком сильными, если имеете впечатление, что это никогда не закончится и вы "на грани", обратитесь за профессиональной психологической помощью. Например, получить бесплатную и конфиденциальную помощь можно на сайте благотворительного фонда "Сильные".
Физическая активность
Известно, что физическая активность оказывает хорошее влияние на здоровье. Сделайте усилия и добавьте в режим свежий воздух и активность, которая вам нравится.
Также некоторые люди выбирают прохождение курсов самообороны – это может помочь избавиться от чувства злости, беспомощности или незащищенности после пережитого насилия.
Делать то, что любите
Заботьтесь о себе – стоит выделить время на то, что вам нравится. Любимые занятия могут снизить тревожность и улучшить настроение.
Возможно, это сериал, который вы давно хотели посмотреть книга, которую стоит перечитать.
Заботиться о теле
Помните, что алкоголь и наркотические вещества – не решение. Они ухудшат ваше состояние и станут причиной задержки возвращения к обычной жизни.
Позаботьтесь о регулярном питании, которое отвечает вашим потребностям, и прислушайтесь к собственному телу – если болит голова, может, стоит прогуляться на свежем воздухе или прилечь? Болит живот – вы точно не голодны? Стоит ли продолжать тренировку, если у вас плохое самочувствие?