Суперечки про те, чи впливає сонце на поширення коронавірусу тривають з початку пандемії, дослідження суперечливі та неоднозначні. ВООЗ все ще говорить про те, що сонце немає ніякого впливу на вірус SARS-CoV-2, але кілька авторитетних дослідницьких центрів заявили про зворотнє.

24 канал слідкує за останніми дослідженнями та висновками вчених, зокрема нові дані говорять, що сонячне світло таки здатне реактивовувати вірус. Пропонуємо вам кілька наукових робіт, аби самим проаналізувати можливий вплив сонця на ненависний вірус.

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Дослідження, які доводять, що сонячне світло знищує коронавірус нового типу

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що сонячні промені здатні знищувати вірус SARS-CoV-2.

Тривалість дії сонця для знищення вірусу залежить від географічної широти та часу дня. Умовно опівдні на 40 градусі північної широти вірус майже повністю дезактивується за 15 хвилин навіть у сприятливому для нього середовищі.

Відтак, вчені з Національного центру аналізу та протидії біологічного захисту США кажуть, що сонячне світло значно знижує трансмісію вірусу через предмети, що знаходяться під дією прямих сонячних променів.

Як вчені довели дію сонця: експеримент

В ході експерименту дослідники помістили зразки вірусу на сталеві пластинки під лампи, що імітують природне сонячне світло. Результати показали, що в таких умовах 90% вірусу втрачає активність через 6,8 хвилини в слині і через 14,3 хвилини в середовищі.

Важлива умова: погода повинна схожою до 40 градусної північної широти.

Що таке 45-та паралель північної широти? Це лінія широти, що розташована на 45 градусів північніше земної екваторіальної площини. 45-ту паралель північної широти часто називають точкою, що є на півдорозі між екватором та північним полюсом, проте насправді така точка розташована на 16,2 кілометра північніше 45-ї паралелі через те, що Земля сплюснута, тобто має опуклість на екваторі та сплощення на полюсах.

На 40-й паралелі знаходяться Іспанія, Португалія, Італія, Греція, Туреччина, Вірменія, Азербайджан, країни Середньої Азії, Китай, Японія і південні штати США.

При меншій інтенсивності світла дезактивація також відбувається, але повільніше.

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Дані, що спростовують дію сонця на активність вірусу

Всесвітня організація здоров'я зазначила, що COVID-19 може передаватися в регіонах зі спекотним і вологим кліматом.

Вплив сонця або температури вище 25 градусів не змінює здатності до зараження збудника COVID-19, а саме вірусу SARS-CoV-2. Зокрема, штучно перебувати під впливом високих температур не варто.

Крім того, за даними ВООЗ, ультрафіолет теж ніяк не впливає на здатність коронавірусу виживати. ВООЗ зазначила, що ультрафіолетові (УФ) лампи не треба використовувати для дезінфекції рук або інших ділянок шкіри, це може бути небезпечно і немає зв'язку із знищенням SARS-CoV-2.

Рекомендації CDC (Центру з контролю та профілактики захворювань у США) свідчать про те, що поки невідомо, як погода та температура впливають на поширення COVID-19.

Там зазначили, що коронавіруси інших типів дійсно мають вищу життєздатність впродовж коротких періодів часу при високих зовнішніх температурах та підвищеній вологості, ніж у прохолодних та умовах сухого клімату. Але в центрі не мають прямих даних впливу сонця щодо саме цього типу коронавірусної інфекції.