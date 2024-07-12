Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, старі хірургічні приміщення також підлягатимуть знесенню через значні пошкодження.

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Величезна кількість благодійних внесків

МОЗ спільно з командою "Охматдиту" розпочали роботу над проєктуванням нового корпусу, який замінить пошкоджені приміщення. Бюджет на відновлення Охматдиту вже має понад 800 мільйонів гривень від державних та партнерських джерел.

Уряд надав перші 100 мільйонів гривень для невідкладних робіт вже на другий день після атаки. Благодійники також внесли вагому допомогу, зібравши понад 300 мільйонів гривень через платформу UNITED24. Наразі на благодійних рахунках "Охматдиту" зібрали понад 470 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на відновлення нового корпусу та медичне обладнання.

На що витратять кошти

Ці кошти підуть на усунення наслідків у новому корпусі, зокрема на операційні блоки, відділення інтенсивної терапії та відділення дитячої онкології, офтальмології, урології та нейрохірургії.

Також буде виділено кошти на медичне обладнання, яке необхідно відновити, та на проєктування та будівництво нового корпусу, з можливим додатковим державним фінансуванням.