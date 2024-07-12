Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, старые хирургические помещения также будут подлежать сносу из-за значительных повреждений.

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Огромное количество благотворительных взносов

Минздрав совместно с командой "Охматдета" начали работу над проектированием нового корпуса, который заменит поврежденные помещения. Бюджет на восстановление Охматдета уже имеет более 800 миллионов гривен от государственных и партнерских источников.

Правительство предоставило первые 100 миллионов гривен для неотложных работ уже на второй день после атаки. Благотворители также внесли весомую помощь, собрав более 300 миллионов гривен через платформу UNITED24. Сейчас на благотворительных счетах "Охматдета" собрали более 470 миллионов гривен, которые будут направлены на восстановление нового корпуса и медицинское оборудование.

На что потратят средства

Эти средства пойдут на устранение последствий в новом корпусе, в частности на операционные блоки, отделения интенсивной терапии и отделения детской онкологии, офтальмологии, урологии и нейрохирургии.

Также будут выделены средства на медицинское оборудование, которое необходимо восстановить, и на проектирование и строительство нового корпуса, с возможным дополнительным государственным финансированием.