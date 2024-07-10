Об этом сообщил Виктор Ляшко, министр здравоохранения, в эфире телемарафона "Единые новости", передает 24 Канал. Он указал на то, что 30 послов из различных государств обратились к нему с предложениями помочь лечению украинских детей.

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Какие страны согласились лечить детей

Виктор Ляшко "Все балтийские страны. Италия уже обратилась. Обратилась Стелла Кириакидес, которая координирует всю помощь по Европейскому Союзу. Польша, Соединенные Штаты Америки готовы помочь. То есть имеем большое количество запросов."

Министр также отметил, что текущее расположение детей, нуждающихся в лечении, было изменено – их разместили в других больницах столицы, а в случае необходимости они будут отправлены за границу.

Как отправить детей за границу на лечение

Ляшко также обратился к родителям детей, которые на время атаки находились в "Охматдете": "Необходимо обсудить все возможности лечения, которые можно реализовать в Украине, со своим врачом. В случае невозможности обеспечения необходимого лечения здесь, мы сможем использовать медицинскую эвакуацию под наблюдением Минздрава."

Министр отметил, что государство уже настроило необходимые процессы для помощи онкобольным детям и Министерство здоровья возьмет на себя все организационные моменты по документам.

"Несмотря на войну, мы должны продолжать действовать, ведь задача номер один – сохранить жизнь, а бюрократическими вопросами займется Минздрав", – добавил Ляшко.

Заполнить анкету на участие в программе медицинской эвакуации можно по ссылке.