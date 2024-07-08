В рамках государственной программы медицинских гарантий, необходимые медуслуги предоставляются бесплатно если есть электронное направление, цифровым документом, предназначенным для направления пациента на консультацию к специалисту, проведения лабораторных или диагностических исследований.

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Когда выписывают е-направление

С помощью электронной системы здравоохранения уже создано более 562,9 миллиона электронных направлений, которые используются почти 36,5 миллиона пациентов, что свидетельствует о широком распространении этого сервиса в стране.

Е-направление можно получить для таких видов обследований:

Для консультаций со специализированными врачами.

Для диагностических процедур, таких как рентген, УЗИ, МРТ, КТ, ангиография, энцефалография и тому подобное.

Для лабораторных анализов, включая биохимические, бактериологические, иммунологические, генетические, цитологические, вирусологические исследования.

Эти исследования помогают выявлять заболевания, ставить диагнозы и назначать адекватное лечение. Техническая возможность выписки е-направления доступна для всех врачей, которые являются частью электронной системы здравоохранения, независимо от их специализации.

Как воспользоваться е-направлением

Пациенты могут самостоятельно выбирать медицинское учреждение для получения услуги, которую рекомендует врач, несмотря на место жительства или регистрации. Информация о выбранном заведение и врача, что выписал направление, будет включена в электронное направление.

Лечение и консультации можно получить бесплатно в государственных и частных учреждениях, сотрудничающих с НСЗУ.

Есть случаи, когда е-направление не нужно, например, при обращении к гинекологу, психиатру, стоматологу, наркологу, фтизиатру, или если пациент находится под наблюдением врача по поводу хронического заболевания. Для экстренной медицинской помощи также не нужно иметь направление или декларации с семейным врачом.