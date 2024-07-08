В рамках державної програми медичних гарантій, необхідні медпослуги надаються безоплатно якщо є електронне направлення, цифровим документом, призначеним для направлення пацієнта на консультацію до спеціаліста, проведення лабораторних чи діагностичних досліджень.
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Коли виписують е-направлення
За допомогою електронної системи охорони здоров’я вже створено понад 562,9 мільйона електронних направлень, які використовуються майже 36,5 мільйона пацієнтів, що свідчить про широке розповсюдження цього сервісу у країні.
Е-направлення можна отримати для таких видів обстежень:
- Для консультацій зі спеціалізованими лікарями.
- Для діагностичних процедур, таких як рентген, УЗД, МРТ, КТ, ангіографія, енцефалографія тощо.
- Для лабораторних аналізів, включаючи біохімічні, бактеріологічні, імунологічні, генетичні, цитологічні, вірусологічні дослідження.
Ці дослідження допомагають виявляти захворювання, ставити діагнози та призначати адекватне лікування. Технічна можливість виписки е-направлення доступна для всіх лікарів, які є частиною електронної системи охорони здоров'я, незалежно від їхньої спеціалізації.
Як скористатись е-направленням
Пацієнти можуть самостійно обирати медичний заклад для отримання послуги, яку рекомендує лікар, не зважаючи на місце проживання або реєстрації. Інформація про обраний заклад і лікаря, що виписав направлення, буде включена в електронне направлення.
Лікування та консультації можна отримати безкоштовно у державних і приватних закладах, що співпрацюють з НСЗУ.
Є випадки, коли е-направлення не потрібне, наприклад, при зверненні до гінеколога, психіатра, стоматолога, нарколога, фтизіатра, або якщо пацієнт перебуває під наглядом лікаря з приводу хронічного захворювання. Для екстреної медичної допомоги також не потрібно мати направлення або декларації з сімейним лікарем.