Відповідні поради дали у Міністерстві охорони здоров'я. Тож, як якими мають бути температурні показники зберігання їжі і як їх забезпечити, якщо електропостачання не буде – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Українцям дали поради, що потрібно мати на випадок блекаутів
Норми зберігання
Факт. У МОЗ наголосили, що у холодильнику температура має бути не вище 4 градусів тепла, у морозильній камері – не вище 4 градусів.
Порада. Аби підтримувати ці показники у відомстві порадили заморозити контейнери з водою. За можливості варто придбати сухий або блоковий лід.
Як зберігати продукти в холодильнику / Інфографіка МОЗ
Якщо вже електроенергію відключили, дверцята холодильника та морозильної камери треба тримати закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці,
– порадили у МОЗ.
Тож, якщо електроенергії немає більше ніж 4 години, помістіть лід до продуктів у холодильну камеру.
Скільки можуть зберігатись продукти у знеструмленому холодильнику / Інфографіка МОЗ
Не пробуйте їжу на безпечність
У МОЗ попередили, що не потрібно пробувати їжу на смак, аби перевірити її "свіжість" і безпечність.
"Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою", – наголошують у МОЗ.
Не завадить перевіряти температуру продуктів, які зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду.
Використовуйте додаткові джерела холоду / Інфографіка МОЗ
Поради щодо вибору продуктів
Фахівці радять спробувати заздалегідь зробити запас продуктів, які не потребують особливих умов зберігання. Це може бути хліб, печиво, бублики, консерви.
При цьому слід надавати перевагу продуктам з мінімальною кількістю солі та цукрів. І готувати страви у невеликій кількості, аби не зберігати їх тривалий час. Тобто: приготували – з'їли.
При виборі продуктів в магазині теж слід надавати перевагу тим, які не псуються швидко без холодильника.
Крім того, продукти можна зберігати у термосумці, у погребі чи підвалі та на балконі, якщо за вікном мінусова температура.