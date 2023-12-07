Відповідні поради дали у Міністерстві охорони здоров'я. Тож, як якими мають бути температурні показники зберігання їжі і як їх забезпечити, якщо електропостачання не буде – розповідає 24 Канал.

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Норми зберігання

Факт. У МОЗ наголосили, що у холодильнику температура має бути не вище 4 градусів тепла, у морозильній камері – не вище 4 градусів.

Порада. Аби підтримувати ці показники у відомстві порадили заморозити контейнери з водою. За можливості варто придбати сухий або блоковий лід.



Як зберігати продукти в холодильнику / Інфографіка МОЗ

Якщо вже електроенергію відключили, дверцята холодильника та морозильної камери треба тримати закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці,

– порадили у МОЗ.

Тож, якщо електроенергії немає більше ніж 4 години, помістіть лід до продуктів у холодильну камеру.



Скільки можуть зберігатись продукти у знеструмленому холодильнику / Інфографіка МОЗ

Не пробуйте їжу на безпечність

У МОЗ попередили, що не потрібно пробувати їжу на смак, аби перевірити її "свіжість" і безпечність.

"Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою", – наголошують у МОЗ.

Не завадить перевіряти температуру продуктів, які зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду.



Використовуйте додаткові джерела холоду / Інфографіка МОЗ

Зауважте! Можна безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру не вище 4 градусів.

Поради щодо вибору продуктів

Фахівці радять спробувати заздалегідь зробити запас продуктів, які не потребують особливих умов зберігання. Це може бути хліб, печиво, бублики, консерви.

При цьому слід надавати перевагу продуктам з мінімальною кількістю солі та цукрів. І готувати страви у невеликій кількості, аби не зберігати їх тривалий час. Тобто: приготували – з'їли.

При виборі продуктів в магазині теж слід надавати перевагу тим, які не псуються швидко без холодильника.

Крім того, продукти можна зберігати у термосумці, у погребі чи підвалі та на балконі, якщо за вікном мінусова температура.