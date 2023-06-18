Зазначають, що Лодж приводив потенційних покупців у морг і дозволяв їм вибрати останки. Потім він вивозив їх у свій будинок у Нью-Гемпширі, де й передавав їх після оплати.

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У злочинній схемі брала участь його дружина, якій теж пред'явили обвинувачення.

Хто купував фрагменти тіл

Слідство встановило особи кількох покупців Лоджа. Однією з них стала Катріна Маклін із Салема, штат Массачусетс, яка керувала студією під назвою "Моторошні творіння Кет". Маклін виготовляла страхітливих ляльок.

Маклін придбала людську шкіру. Також вона цікавилася обличчями трупів.



Одна з покупців робила моторошні лялька / Фото Time

Інші покупці отримали тіла мертвонароджених дітей, кістки, мізки та голови.

Фрагменти тіл були пожертвуванням для науки

У мережі дуже категорично відреагували на цей резонансний злочин. Декани Гарвардського медичного університету назвали дії Лоджа "огидною зрадою". Річ у тім, що останки в університетському морзі були пожертвувані для науки.