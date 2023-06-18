Отмечают, что Лодж приводил потенциальных покупателей в морг и позволял выбрать останки. Затем он вывозил их в свой дом в Нью-Хэмпшире, где и передавал их после оплаты.

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В преступной схеме участвовала его жена, которой тоже было предъявлено обвинение.

Кто покупал фрагменты тел

Следствие установило личности нескольких покупателей Лоджа. Одной из них стала Катрина Маклин из Салема, штат Массачусетс, которая руководила студией под названием "Жуткие творения Кэт". Маклин изготовляла устрашающих кукол.

Маклин приобрела человеческую кожу. Также она интересовалась лицами трупов.



Одна из покупателей делала жуткая кукла / Фото Time

Другие покупатели получили тела мертворожденных детей, кости, мозги и головы.

Фрагменты тел были пожертвованием для науки

В сети очень категорично отреагировали на это резонансное преступление. Деканы Гарвардского медицинского университета назвали действия Лоджа "отвратительной изменой". Дело в том, что останки в университетском морге были пожертвованы для науки.