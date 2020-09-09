Вчені виявили, що риновіруси – найпоширеніша причина застуди – можуть заважати вірусу грипу проникати в клітини дихальних шляхів людини. Можливо, це одна з причин, за якими Європу не охопила епідемія свинячого грипу у 2009 році.

Нове дослідження опублікували в The Lancet Microbe. Вчені з Єльського університету проаналізували історії хвороби більш ніж 13 тисяч пацієнтів з симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ).

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Застуда перешкоджає зараженню грипом

Вони виявили, що якщо в клітинах дихальних шляхів присутній риновірус, то вірус грипу відсутній. Ці висновки були справедливі навіть для місяців, в які віруси грипу і звичайної застуди виявляють однакову активність.

Щоб простежити, як взаємодіють риновіруси й віруси грипу в тканинах, автори дослідження провели лабораторні експерименти з клітинами дихальних шляхів, які є головною мішенню всіх респіраторних вірусів. Вони виявили, що вірус грипу не може інфікувати тканини, в яких вже є риновіруси.

Противірусний захист полягав у виробленні білка інтерферону у відповідь на впровадження патогенів. Ефект такого захисту тривав не менше п'яти днів.

Чи буде так з коронавірусом

Науковці підкреслили, що зараз невідомо, чи впливає сезонна активність вірусів, що викликають звичайні ГРВІ, на ймовірність зараження SARS-CoV-2, який викликає COVID-19. Щоб встановити це, потрібні додаткові дослідження, які вже почалися.