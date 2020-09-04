Цьогоріч епідсезон грипу накладеться на пандемію коронавірусу. Якщо людям набридне дотримуватись засобів профілактики, це може створити найгірший сценарій

COVID-19 та сезонний грип – це віруси, що поширюються через аерозольні частинки, які утворюються, коли інфікована людина кашляє, чхає або розмовляє, повідомляє MedicalXpress.

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Обидва захворювання мають подібні симптоми – лихоманку, кашель, задишку, втому та біль у м'язах. В результаті розрізнити їх без тестування практично неможливо. Також важливо, що людина може одночасно заразитися як і COVID-19, так і сезонним грипом.

З точки зору охорони здоров'я, це може бути один із найгірших (епідеміологічних – ред.) сезонів, які ми мали. Але це також може бути один із найкращих сезонів грипу, який ми мали,

– заявив завідувач кафедри сімейної та громадської медицини Медичного центру штату Пенсільванія Мак Раффін.

Лікар пояснив свою позицію. Річ у тім, що якщо люди перестануть носити маски на обличчі й не будуть дотримуватись соціальної дистанції, то це може призвести до найгіршого сценарію – захворюваність зросте і навантаження на медичні системи буде занадто високим.

Але також Раффін пригадав початок пандемії коронавірусу. Коли всіх охопила паніка і більшість людей дотримувалися заходів профілактики, захворюваність на грип сильно впала. Саме тому, якщо цього епідсезону люди будуть такими ж обачними, як і минулого, це може бути одна з найлегших епідемій грипу.

Як можна знизити ризик зараження грипом

Якщо ви не хочете або не можете дотримуватися постійної самоізоляції, ризик зараження грипом може знизити лише вакцинація.

Її можна робити абсолютно усім віковим групам. Головне, аби у людини не було протипоказань.

Особливо вакцинація проти грипу необхідна медикам, немовлятам і маленьким дітям, вагітним жінкам, людям з хронічними захворюваннями й тим, які старші 65 років.

Вакцинація важлива для кожного, незалежно від особистого ризику розвитку ускладнень грипу. Навіть якщо ваш індивідуальний ризик серйозно захворіти на грип низький, вакцинація допоможе запобігти передачі вірусу іншим. Тим самим ви допоможете не допустити колапсу медичної системи й зберегти ліжкомісця для тих, хто їх потребуватиме.

Для більшості людей вакцина безпечна й у будь-якому разі вона не інфікує грипом. Ін'єкційна вакцина містить інактивований вірус, а назальна спрей-вакцина містить живий, але ослаблений. Обидва види вакцин не здатні викликати у людей хворобу.

Так, у окремих людей після вакцинації можуть з'явитися побічні ефекти, які нагадують застуду. Але це не грип і тривають вони максимум декілька днів.