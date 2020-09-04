В этом году эпидсезон гриппа наложится на пандемию коронавируса. Если людям надоест соблюдать средств профилактики, это может создать наихудший сценарий

COVID-19 и сезонный грипп – это вирусы, распространяющиеся с помощью аэрозольных частиц, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет, чихает или разговаривает, сообщает MedicalXpress.

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Оба заболевания имеют сходные симптомы – лихорадку, кашель, одышку, усталость и боль в мышцах. В результате различить их без тестирования практически невозможно. Также важно, что человек может одновременно заразиться как и COVID-19, так и сезонным гриппом.

С точки зрения здравоохранения, это может быть один из худших (эпидемиологических – ред.) сезонов, которые у нас были. Но это также может быть один из лучших сезонов гриппа, который мы имели,

– заявил заведующий кафедрой семейной и общественной медицины Медицинского центра штата Пенсильвания Мак Раффин.

Врач объяснил свою позицию. Дело в том, что если люди перестанут носить маски на лице и не будут придерживаться социальной дистанции, то это может привести к худшему сценарию – заболеваемость возрастет и нагрузка на медицинские системы будет слишком высокой.

Но Раффин также вспомнил начало пандемии коронавируса. Когда всех охватила паника и большинство людей соблюдались меры профилактики, заболеваемость гриппом сильно упала. Именно поэтому, если в этот эпидсезон люди будут такими же осторожными, как и в прошлом, это может быть одна из самых легких эпидемий гриппа.

Как можно снизить риск заражения гриппом

Если вы не хотите или не можете придерживаться постоянной самоизоляции, риск заражения гриппом может снизить только вакцинация.

Ее можно делать абсолютно всем возрастным группам. Главное, чтобы у человека не было противопоказаний.

Особенно вакцинация против гриппа необходимо медикам, младенцам и маленьким детям, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями и людям старше 65 лет.

Вакцинация важна для каждого, независимо от личного риска развития осложнений гриппа. Даже если ваш индивидуальный риск серьезно заболеть гриппом низкий, вакцинация поможет предотвратить передачу вируса другим. Тем самым вы поможете не допустить коллапса медицинской системы и сохранить койко-места для тех, кому они нужны.

Для большинства людей вакцина безопасна и в любом случае она не инфицирует гриппом. Инъекционная вакцина содержит инактивированный вирус, а назальная спрей-вакцина содержит живой, но ослабленный. Оба вида вакцин не способны вызвать у людей болезнь.

Так, у отдельных людей после вакцинации могут появиться побочные эффекты, напоминающие простуду. Но это не грипп и продолжаются они максимум несколько дней.