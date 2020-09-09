Ученые обнаружили, что риновирусы – самая распространенная причина простуды – могут мешать вируса гриппа проникать в клетки дыхательных путей человека. Возможно, это одна из причин, по которым Европу не охватила эпидемия свиного гриппа в 2009 году.

Новое исследование опубликовали в The Lancet Microbe. Ученые из Йельского университета проанализировали истории болезни более чем 13 тысяч пациентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

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Простуда препятствует заражению гриппом

Они обнаружили, что если в клетках дыхательных путей присутствует риновирусы, то вирус гриппа отсутствует. Эти выводы были справедливы даже для месяцев, в которые вирусы гриппа и обычной простуды проявляют одинаковую активность.

Чтобы проследить, как взаимодействуют риновирусы и вирусы гриппа в тканях, авторы исследования провели лабораторные эксперименты с клетками дыхательных путей, которые являются главной мишенью всех респираторных вирусов. Они обнаружили, что вирус гриппа не может инфицировать ткани, в которых уже являются риновирусы.

Противовирусная защита заключался в выработке белка интерферона в ответ на введение патогенов. Эффект такой защиты длился по меньшей мере пять дней.

Будет ли так с коронавирусом

Ученые подчеркнули, что на данный момент неизвестно, влияет ли сезонная активность вирусов, вызывающих обычные ОРВИ, на вероятность заражения SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Чтобы установить это, нужны дополнительные исследования, которые уже начались.