Медики давно помітили, що у тих онкохворих, які займаються спортом, прогнози зазвичай оптимістичніші. Те, що спорт пригнічує пухлин – теж не новина. Але нове дослідження пояснює, чому.

Вчені з Каролінського інституту у Швеції запропонували своє пояснення того, чому спорт необхідний онкохворим. Їх робота опублікована у виданні eLife.

До теми Створили перший домашній експрес-тест для виявлення раку

Щоб зрозуміти, як фізичні навантаження допомагають онкохворим, вчені провели досліди на мишах. Гризунів з раком розділили на дві групи, одна з яких регулярно тренувалася, а інша – ні.

Коли миші тренувались, зростання пухлини сповільнювалось. Вчені пояснили, що це залежало від рівнів певного типу імунних клітин – CD8+ та Т-клітин, які циркулюють в крові. Т-лімфоцити відповідають за руйнування специфічних чужорідних клітин, які несуть загрозу імунній системі.

Вправи мають широкий спектр ефектів. У тварин повторювані фізичні навантаження знижують прогресування злоякісної пухлини, а з клінічної точки зору вправи здатні поліпшити прогноз для онкологічних хворих… Одна з характерних ознак раку – здатність ракових клітин ухилятися від імунної системи, що в деяких випадках перешкоджає організму знищити такі клітини,

– зазначили біологи.

Окрім цього вчені виявили, що CD8 + Т-клітини стають ефективнішими завдяки молекулам, які м'язи вивільняють в кров під час інтенсивних вправ. Також вчені ввели тим гризунам, які не тренувалися, Т-лімфоцити "активних" мишей. Цікаво, що це підвищило рівень виживання серед неактивних піддослідних та сповільнило у них прогресування пухлини.

Цю гіпотезу вчені частково перевірили й на людях. Науковці взяли зразки крові у восьми здорових чоловіків, які до цього впродовж 30 хвилин каталися на велосипеді. З'ясувалося, що ті ж метаболіти, які виробляються після тренування, виділяються і у людей.

Фізичні вправи впливають на вироблення декількох молекул і метаболітів, які активують імунні клітини, що борються з раком, і тим самим пригнічують ріст пухлин,

– зауважила наукова співробітниця відділу лабораторної медицини Каролінського інституту, провідна авторка дослідження Хелен Рундквіст.

Науковці сподіваються, що отримані результати сприятимуть глибшому розумінню того, як спосіб життя впливає на імунну систему людини.