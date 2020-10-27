Медики давно заметили, что у тех онкобольных, которые занимаются спортом, прогнозы обычно оптимистичные. То, что спорт подавляет опухоли – тоже не новость. Но новое исследование объясняет, почему.

Ученые из Каролинского института в Швеции предложили свое объяснение того, почему спорт необходим онкобольным. Их работа опубликована в издании eLife.

К теме Создали первый домашний экспресс-тест для выявления рака

Чтобы понять, как физические нагрузки помогают онкобольным, ученые провели опыты на мышах. Грызунов с раком разделили на две группы, одна из которых регулярно тренировалась, а другая – нет.

Когда мыши тренировались, рост опухоли замедлялся. Ученые объяснили, что это зависело от уровней определенного типа иммунных клеток – CD8+ и Т-клеток, циркулирующих в крови. Т-лимфоциты отвечают за разрушение специфических чужеродных клеток, несущих угрозу иммунной системе.

Упражнения имеют широкий спектр эффектов. У животных повторяющиеся физические нагрузки снижают прогрессирование злокачественной опухоли, а с клинической точки зрения упражнения способны улучшить прогноз для онкологических больных... Одна из характерных признаков рака – способность раковых клеток уклоняться от иммунной системы, что в некоторых случаях препятствует организму уничтожить такие клетки,

– отметили биологи.

Кроме этого ученые обнаружили, что CD8 + Т-клетки становятся более эффективными благодаря молекулам, которые мышцы высвобождают в кровь во время интенсивных упражнений. Также ученые ввели тем грызунам, которые не тренировались, Т-лимфоциты "активных" мышей. Интересно, что это повысило выживаемость среди неактивных подопытных и замедлило у них прогрессирование опухоли.

Эту гипотезу ученые частично проверили и на людях. Ученые взяли образцы крови у восьми здоровых мужчин, которые до этого на протяжении 30 минут катались на велосипеде. Выяснилось, что те же метаболиты, которые производятся после тренировки, выделяются и у людей.

Физические упражнения влияют на выработку нескольких молекул и метаболитов, которые активируют иммунные клетки, которые борются с раком, и тем самым подавляют рост опухолей,

– отметила научный сотрудник отдела лабораторной медицины Каролинского института, ведущая автор исследования Хелен Рундквист.

Ученые надеются, что полученные результаты будут способствовать более глубокому пониманию того, как образ жизни влияет на иммунную систему человека.