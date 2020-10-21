Канадские ученые создали быстрый тест на определение наличия онкологических заболеваний, который можно использовать как в больницах, так и в домашних условиях.

Инженеры из университетов Макмастера и Брока создали устройство, которое определяет биомаркеры рака по капле крови из пальца в течение нескольких минут, сообщает ScienceDaily.

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Как работает быстрый тест на выявление рака

На полоске бумаги капля крови смешивается с реагентом. Через несколько минут устройство уже показывает уровень антигенов, указывающих на присутствие рака в организме.

Несмотря на то, что прототип был разработан для отслеживания простатических специфических антигенов (PGA), эту технологию можно адаптировать для измерения маркеров любых других заболеваний.

Это еще один шаг к по-настоящему персонализированной медицине. Мы отходим от централизованного, лабораторного оборудования к такого рода тестам. Он (тест – ред.) сделает мониторинг гораздо более доступным и сократит пациенту число необходимых посещений больницы для сдачи крови,

– заметила биоинженер и одна из руководительниц проекта Лейла Солеймани.

Впрочем, пока что такой тест в аптеках ожидать не стоит. Так как прежде, чем выйти на рынок, разработка должна пройти масштабные испытания и получить одобрение от регулирующих органов. Но сама возможность такой диагностики значительно облегчила бы жизнь людей и врачей.

Напомним, что в Украине онкологические заболевания обнаруживают у 150 – 170 тысяч граждан в год.