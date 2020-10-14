В Министерстве здравоохранения сообщили, что ежегодно у 150–170 тысяч украинцев выявляют онкологические заболевания.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Хочу рассказать о диагностике и химиотерапевтическом лечении, а также сопровождении пациентов с онкологическими заболеваниями или подозрением на новообразование в амбулаторных условиях... Ведь ежегодно у 150–170 тысяч украинцев регистрируют эти тяжелые заболевания,

– сказал Степанов.

В следующем году Минздрав планирует установить базовую ставку за оказание помощи пациенту с онкозаболеванием в течение года в размере 60 тысяч 322 грн.

По словам Степанова, базовая ставка – это средняя стоимость, к которой затем добавляются соответствующие коэффициенты, в зависимости от тяжести заболевания, возраста пациента и других составляющих. Ставка может быть ниже или выше в зависимости от течения болезни.

Также в Украине есть отдельная программа, которая покрывает расходы на химиотерапевтические препараты, закупаемые Минздравом и централизованно поставляемые в больницы.