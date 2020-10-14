У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що щороку у 150-170 тисяч українців виявляють онкологічні захворювання.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише 24 канал.

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Хочу розповісти про діагностику та хіміотерапевтичне лікування, а також супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями чи підозрою на новоутворення в амбулаторних умовах... Адже щороку у 150-170 тисяч українців реєструють ці тяжкі захворювання,

– сказав Степанов.

Наступного року МОЗ планує встановити базову ставку за надання допомоги пацієнту з онкозахворюванням протягом року у розмірі 60 тисяч 322 грн.

За словами Степанова, базова ставка – це середня вартість, до якої потім додаються відповідні коефіцієнти, в залежності від тяжкості захворювання, віку пацієнта та інших складових. Ставка може бути нижча чи вища в залежності від перебігу хвороби.

Також в Україні є окрема програма, яка покриває витрати на хіміотерапевтичні препарати, що закуповуються МОЗ та централізовано постачаються до лікарень.