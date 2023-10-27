Проте, коли виникає потреба замінити колінний суглоб на імплантат, як підготуватись до операції та відновитись після неї, 24 Каналу розповів український хірург-ортопед Олександр Галузинський. Лікар відповів на найпопулярніші запитання, які стосуються ендопротезування колінного суглоба.

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Як зрозуміти, що потрібна заміна суглоба

Ставити собі діагнози шукаючи симптоми в Google – доволі погана ідея. Але, якщо ваше коліно болить не лише під час ходи, а й у режимі відпочинку, є велика ймовірність, що колінний суглоб потребує заміни. Втім, правильний діагноз може поставити лише кваліфікований спеціаліст.

Операція ендопротезування ніколи не буде призначена, якщо є варіант розв'язати проблему більш консервативним шляхом – за допомогою фізіотерапії або медичних препаратів. Тобто, без операції. Але й боятися ендопротезування не варто, адже у більшості випадків, це єдиний спосіб позбутися болю у коліні та повернути суглобу функціональність.

Олександр Галузинський “За статистикою, основна категорія пацієнтів, які потребують заміни колінного суглоба – літні люди віком 70 – 80 років. Основним показанням щодо проведення ендопротезування для них стає артроз (захворювання суглоба з руйнуванням хряща та кісткової тканини). Не раджу чекати до 70, якщо ви відчуваєте біль у колінному суглобі – відвідайте принаймні сімейного лікаря”.

Який імплантат краще обрати

Питання вибору імплантату має стояти перед лікарем, а не перед пацієнтом. Саме він має обрати той варіант, який буде функціонувати найкраще. У деяких випадках, наприклад, коли лікар має справу з великим дефектом кісткової тканини в ділянці суглоба, пацієнту потрібен індивідуальний імплантат.

Олександр Галузинський “Цікаво, що деякі пацієнти вважають, що при ендопротезуванні колінного суглоба, хірург повністю видаляє коліно. Це не так. Під час операції ми замінюємо поверхню кісток штучними частинами. А щоб вони не терлись, встановлюємо між ними аналог хряща, який виготовлений з полімерного матеріалу”.

В середньому сучасні імплантати служать 15–20 років. Якщо ендопротез зносився, його замінюють новим. Ця процедура називається ревізійним ендопротезуванням. Щоб продовжити строк служби ендопротеза, треба дотримуватись простих правил. Носити зручне взуття, не займатись травматичними видами спорту та уникати великих навантажень на колінні суглоби.

Ендопротезування та вага

В період підготовки до операції – він може тривати навіть 2 роки – лікар дійсно може порадити пацієнту скинути зайву вагу, оскільки вона може підвищити ризик ускладнень. Також зменшення ваги може полегшити хірургам доступ до суглоба під час операції. Та й взагалі, зменшити її тривалість. Ще один плюс: пацієнти з близькою до норми вагою швидше одужують після операції, оскільки їхні м'язи та суглоби менш навантажені. Зайва вага – це більший тиск на суглоб.

Готуючись до операції, пацієнту треба не лише пройти обстеження, а й привести до ладу свій організм. Наприклад, кинути курити. У курців довше проходить процес реабілітації, а також спостерігається раннє розхитування імплантату.

Ускладнення під час та після операції ендопротезування

Про це краще скаже статистика. В США щорічно виконується близько 600 тисяч операцій по заміні колінного суглоба. Ускладнення після ендопротезування виникають у 1% пацієнтів. Як правило, це інфекційні запалення. Щодо самого процесу операції, який триває від однієї до двох годин, тут ускладнення виникають дуже рідко.

Олександр Галузинський “Зазвичай ми використовуємо спінальну анестезію. Тобто на початку операції пацієнт засинає глибоким сном і прокидається, коли вже все зроблено. Взагалі ж спосіб знеболювання обирає лікар, який знає загальний стан пацієнта та обсяг роботи, який треба зробити під час операції”.

Вправи після операції

Ставати на ноги й ходити за допомогою ходунків можна вже на другий день після операції. А вправи бажано почати робити наступного дня після ендопротезування, буквально лежачи в ліжку. Звісно, в перший день навантаження на коліно буде мінімальним.

Як правило, процес реабілітації починається зі звичайного підйому ноги. Виглядає це так. Пацієнт сидить на ліжку, тягне ступню на себе, а потім повільно підіймає ногу під кутом 30 градусів. На цій висоті ногу потрібно зафіксувати на 5 секунд, а потім опустити.

Ще одна корисна вправа: пацієнт сидить на ліжку випроставши ноги вперед. Проопероване коліно накривається лівою долонею, яка притискається правою долонею. Після цього треба надавити на коліно так, щоб його задня частина повністю торкалась ліжка. Тримаємо ногу у такому положенні кілька секунд і відпускаємо.

Наступного дня, до цих вправ можна додати ще одну. Лежачи на ліжку підіймаємо ногу догори та двома руками обіймаємо її нижче зворотного боку коліна. Починаємо тягнути ногу до себе, і водночас згинаємо коліно.

Ці вправи потрібно робити не лише у перші дні після операції, а протягом усього часу реабілітації. Тоді процес одужання буде проходити швидко та якісно.