Частина Закарпатської області потрапила в "червону зону" карантинних обмежень, але попри це в регіоні послаблюють карантин. Зокрема не припинятимуть роботу середні навчальні заклади регіону.

Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила послабити обмеження в регіоні. Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

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Які будуть послаблення:

дозволили відвідування садочків та шкіл для початкових класів,

діятимуть регулярні перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах для працівників, що забезпечують життєдіяльність міста;

дозволено відвідувати заклади соціальних або реабілітаційних послуг.

Крім того, заклади громадського харчування працюватимуть з 7:00 до 20:00.

Попри це, в області діятиме й ряд обмежень, зокрема заборонено проводити концерти та масові заходи, не працюватимуть кінотеатри, за винятком автокінотеатрів,

Які міста у червоній зоні

Відомо, що в червону область потрапили міста Ужгород, Берегове, Чоп, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області.

До слова, у Закарпатській області складна епідеміологічна ситуація: понад 8 тисяч активних хворих, за минулу добу інфікувалися 419 мешканців регіону. Також відомо про 12 летальних випадків за добу 5 листопада, загалом на Закарпатті померли 409 хворих. Відомо, що інфікувалися коронавірусом 16 268 мешканців області.

Що передбачає червона зона

Забороняють:

роботу громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Тобто, фактично усі вимоги регіони Закарпаття проігнорували!



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу