На Закарпатті, попри червону зону, таки послабили карантин: що дозволили
Частина Закарпатської області потрапила в "червону зону" карантинних обмежень, але попри це в регіоні послаблюють карантин. Зокрема не припинятимуть роботу середні навчальні заклади регіону.
Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила послабити обмеження в регіоні. Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.
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Які будуть послаблення:
- дозволили відвідування садочків та шкіл для початкових класів,
- діятимуть регулярні перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах для працівників, що забезпечують життєдіяльність міста;
- дозволено відвідувати заклади соціальних або реабілітаційних послуг.
Крім того, заклади громадського харчування працюватимуть з 7:00 до 20:00.
Які міста у червоній зоні
Відомо, що в червону область потрапили міста Ужгород, Берегове, Чоп, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області.
До слова, у Закарпатській області складна епідеміологічна ситуація: понад 8 тисяч активних хворих, за минулу добу інфікувалися 419 мешканців регіону. Також відомо про 12 летальних випадків за добу 5 листопада, загалом на Закарпатті померли 409 хворих. Відомо, що інфікувалися коронавірусом 16 268 мешканців області.
Що передбачає червона зона
Забороняють:
- роботу громадського транспорту;
- відвідування закладів освіти;
- діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
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