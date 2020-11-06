Часть Закарпатской области попала в "красную зону" карантина, но несмотря на это в регионе ослабляют карантин. В частности не будут прекращать работу средние учебные заведения региона.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила ослабить ограничения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

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Какие будут ослабления:

разрешили посещение садов и школ для начальных классов,

будут действовать регулярные перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах для работников, обеспечивающих жизнедеятельность города,

разрешено посещать заведения социальных или реабилитационных услуг.

Кроме того, заведения общественного питания будут работать с 7:00 до 20:00.

Несмотря на это, в области будет действовать и ряд ограничений, в частности запрещено проводить концерты и массовые мероприятия, не будут работать кинотеатры, за исключением автокинотеатров.

Какие города в красной зоне

Известно, что в "красную область" попали города Ужгород, Берегово, Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области.

К слову, в Закарпатской области сложная эпидемиологическая ситуация: более 8 тысяч активных больных, за минувшие сутки заразились 419 жителей региона. Также известно о 12 летальных случаях за сутки 5 ноября, в целом на Закарпатье погибли 409 больных. Известно, что заразились коронавирусом 16 268 жителей области.

Что предусматривает красная зона

Запрещают:

работу общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

То есть, фактически все требования регионы Закарпатье проигнорировали!



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала