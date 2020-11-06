На Закарпатье, несмотря на красную зону, таки ослабили карантин: что разрешили
Часть Закарпатской области попала в "красную зону" карантина, но несмотря на это в регионе ослабляют карантин. В частности не будут прекращать работу средние учебные заведения региона.
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила ослабить ограничения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
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Какие будут ослабления:
- разрешили посещение садов и школ для начальных классов,
- будут действовать регулярные перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах для работников, обеспечивающих жизнедеятельность города,
- разрешено посещать заведения социальных или реабилитационных услуг.
Кроме того, заведения общественного питания будут работать с 7:00 до 20:00.
Какие города в красной зоне
Известно, что в "красную область" попали города Ужгород, Берегово, Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области.
К слову, в Закарпатской области сложная эпидемиологическая ситуация: более 8 тысяч активных больных, за минувшие сутки заразились 419 жителей региона. Также известно о 12 летальных случаях за сутки 5 ноября, в целом на Закарпатье погибли 409 больных. Известно, что заразились коронавирусом 16 268 жителей области.
Что предусматривает красная зона
Запрещают:
- работу общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала
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