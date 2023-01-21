Ультрафіолет становить лише 5% у сонячному світлі, 50% – це видиме світло, а 45% – інфрачервоне. І видиме світло теж може мати негативний вплив на нашу шкіру.

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Гіперпігментація

Видиме світло має спільну дію разом з UVA-променями – частиною ультрафіолетового спектра з довжинами хвиль від 320 до 400 нм. Це означає, що при використанні захисних засобів тільки з фільтром від ультрафіолету шкіра недостатньо захищена від формування гіперпігментації по двох каналах: UVA і видиме світло.

Тільки видиме світло без UVA-променів, наприклад від LED-ламп, також сприяє формуванню гіперпігментації. Щоправда, це стосується лише темних фототипів шкіри (IV-VI).

Загострення фоточутливих шкірних захворювань

Сонячна кропив'янка (поява пухирів на ділянках шкіри, які піддаються впливу сонячного світла) – це рідкісне захворювання, в лікуванні якого важливим пунктом стоїть фотозахист. У 14 – 90% людей загострюється сонячна кропив'янка через видиме світло або поєднання його з ультрафіолетовим випромінюванням.

Поліморфний фотодерматит

Це найпоширеніше шкірне захворювання, спричинене світлом. Серед його симптомів висип, що вражає різні частини тіла. Поліморфність означає, що висип може мати різні форми, наприклад маленькі вузлики, бульбашки або пухирі.

Найчастіше його загострює ультрафіолетове випромінювання, але є зареєстровані випадки, коли причина рецидиву – видиме світло.