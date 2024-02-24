Вітамін B17 проти раку

Лейтрил містить ціанистий водень, який при попаданні в організм перетворюється на ціанід. Вважається, що ціанистий водень вбиває ракові клітини, це підтвердили у лабораторних експериментах та дослідженнях на тваринах.

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Вони показали, що лейтрил може вбивати ракові клітини певних типів. Однак немає надійних наукових доказів, що лейтрил здатний лікувати цю хворобу. У Кокрейнівському огляді 2015 року йдеться про те, що заявлені переваги лейтрилу не підтверджуються контрольованими клінічними дослідженнями. Також вчені виявили ризик серйозних побічних ефектів від отруєння ціанідом після лейтрилу.

За результатами клінічних досліджень Національного інституту раку у половини пацієнтів до кінця лікування лейтрилом пухлина стала більшою, а через 7 місяців після закінчення лікування пухлина збільшилася у всіх пацієнтів.

Для профілактики та лікування раку різні цілителі пропонують неперевірені та найчастіше небезпечні методи. Проте за міжнародними медичними рекомендаціями, головне у профілактиці раку – вести здоровий спосіб життя.

Як не захворіти на рак

Щоб зменшити ризик виникнення раку, потрібно не курити. Це стосується кальянів, і навіть пасивного куріння, наприклад, у жінок, які живуть з чоловіками, що курять, ризик раку легені підвищується на 27%, а у дітей – на 17%. Однак це не означає, що некурці не можуть захворіти на рак легенів.

Підтримувати здорову вагу тіла. З надмірною вагою пов'язані близько 11% випадків раку у жінок та близько 5% у чоловіків у США, а також 3,9% випадків у всьому світі. Серед них рак молочної залози, колоректальний рак, рак ендометрію, стравоходу, нирок та підшлункової залози.

Не проводити багато часу на сонці без захисту та не ходити до солярію. Ультрафіолетове випромінювання може спричинити опіки та призвести до раку шкіри. На сонці потрібно використовувати сонцезахисний крем, окуляри та капелюхи, а влітку з 11 до 15 години краще бути в тіні.

Вести здоровий спосіб життя. Приділяти більше часу фізичній активності, збалансовано харчуватися та пити менше алкоголю. Обмежити вплив канцерогенів, до них належать тютюновий дим, асбест, радон. Радіоактивна речовина радон може накопичуватися у приміщеннях, що розташовані на нижніх поверхах. В американських рекомендаціях радять проводити тести щодо вмісту радону у себе вдома.

Захищатися від інфекцій, пов'язаних із розвитком онкозахворювань. Кожен п'ятий випадок раку пов'язаний із інфекціями. Найнебезпечніший із них – вірус папілома людини та гепатиту B та C. Щоб захиститися, потрібно завжди використовувати презервативи під час сексу та уважніше вибирати тату-салони та стоматологічні клініки.

Проходити скринінг, щоб виявити хворобу на стадії передраку, коли ще немає симптомів. Для цього проводять скринінг раку шийки матки з 21 до 65 років, колоректального раку з 50 до 75 років та раку молочної залози з 50 до 74 років.