Витамин B17 против рака

Лейтрил содержит цианистый водород, который при попадании в организм превращается в цианид. Считается, что цианистый водород убивает раковые клетки, это подтвердили в лабораторных экспериментах и исследованиях на животных.

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Они показали, что лейтрил может убивать раковые клетки определенных типов. Однако нет надежных научных доказательств, что лейтрил способен лечить эту болезнь. В Кокрейновском обзоре 2015 года говорится о том, что заявленные преимущества лейтрила не подтверждаются контролируемыми клиническими исследованиями. Также ученые обнаружили риск серьезных побочных эффектов от отравления цианидом после лейтрила.

По результатам клинических исследований Национального института рака у половины пациентов к концу лечения лейтрилом опухоль стала больше, а через 7 месяцев после окончания лечения опухоль увеличилась у всех пациентов.

Для профилактики и лечения рака различные целители предлагают непроверенные и чаще всего опасные методы. Однако по международным медицинским рекомендациям, главное в профилактике рака – вести здоровый образ жизни.

Как не заболеть раком

Чтобы уменьшить риск возникновения рака, нужно не курить. Это касается кальянов, и даже пассивного курения, например, у женщин, которые живут с мужчинами, которые курят, риск рака легкого повышается на 27%, а у детей – на 17%. Однако это не означает, что некурящие не могут заболеть раком легких.

Поддерживать здоровый вес тела. С избыточным весом связаны около 11% случаев рака у женщин и около 5% у мужчин в США, а также 3,9% случаев во всем мире. Среди них рак молочной железы, колоректальный рак, рак эндометрия, пищевода, почек и поджелудочной железы.

Не проводить много времени на солнце без защиты и не ходить в солярий. Ультрафиолетовое излучение может вызвать ожоги и привести к раку кожи. На солнце нужно использовать солнцезащитный крем, очки и шляпы, а летом с 11 до 15 часов лучше быть в тени.

Вести здоровый образ жизни. Уделять больше времени физической активности, сбалансировано питаться и пить меньше алкоголя. Ограничить влияние канцерогенов, к ним относятся табачный дым, асбест, радон. Радиоактивное вещество радон может накапливаться в помещениях, расположенных на нижних этажах. В американских рекомендациях советуют проводить тесты по содержанию радона у себя дома.

Защищаться от инфекций, связанных с развитием онкозаболеваний. Каждый пятый случай рака связан с инфекциями. Самый опасный из них – вирус папилломы человека и гепатита B и C. Чтобы защититься, нужно всегда использовать презервативы во время секса и внимательнее выбирать тату-салоны и стоматологические клиники.

Проходить скрининг, чтобы выявить болезнь на стадии предрака, когда еще нет симптомов. Для этого проводят скрининг рака шейки матки с 21 до 65 лет, колоректального рака с 50 до 75 лет и рака молочной железы с 50 до 74 лет.