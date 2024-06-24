Про це заявив старший канадський федеральний науковець, професор Семюель Вайс. Він вважає, що це навмисне призупинення розслідування, а кількість випадків хвороби може бути значно більшою, ніж про це заявили на офіційному рівні.

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Розслідування загадкової хвороби

Про неврологічне захворювання невідомого походження уперше повідомили у 2021 році представники охорони здоров'я Нью-Брансвіку. Тоді медики зафіксували 40 випадків серед пацієнтів.

Комісія, яку було створено провінцією, зрештою дійшла висновку, що пацієнтам могли поставили неправильний діагноз і, мовляв, вони страждали від інших захворювань

Чому захворювання усе ж загадкові

Семюель Вайс вважає, що уряд навмисно згорнув пошуки пояснень.

Навесні 2021 року я мав оптимістичні надії, що уряд усе ж спробує дослідити походження цих захворювань. Однак незабаром наукові роботи були припинені на прохання федерального та провінційного урядів,

– зазначив Вайс.

Речник департаменту охорони здоров'я Нью-Брансвіку при цьому запевняє, що провінція не перешкоджає жодним дослідженням.

Що відомо про хворих і їх позицію

Звинувачення в адресу уряду від науковців викликали справжнє обурення серед постраждалих та їхніх родин.

Стейсі Квіглі Корм'є, мама 23-річна жінки, яка страждає на неврологічний розлад, закликала уряд до активніших дій.

"Я не обурена тим, що вони забули про нас. Я обурена, що вони навмисно зробили вигляд, що забули про нас і тут нема на що дивитися", – говорить постраждала.