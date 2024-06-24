Об этом заявил старший канадский федеральный ученый, профессор Сэмюэль Вайс. Он считает, что это умышленное приостановление расследования, а количество случаев болезни может быть значительно больше, чем об этом заявили на официальном уровне.

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Расследование загадочной болезни

О неврологическом заболевании неизвестного происхождения впервые сообщили в 2021 году представители здравоохранения Нью-Брансуика. Тогда медики зафиксировали 40 случаев среди пациентов.

Комиссия, которая была создана провинцией, в конце концов пришла к выводу, что пациентам могли поставили неправильный диагноз и, мол, они страдали от других заболеваний

Почему заболевания все же загадочны

Сэмюэль Вайс считает, что правительство намеренно свернуло поиски объяснений.

Весной 2021 года я имел оптимистические надежды, что правительство все же попытается исследовать происхождение этих заболеваний. Однако вскоре научные работы были прекращены по просьбе федерального и провинциального правительств,

– отметил Вайс.

Представитель департамента здравоохранения Нью-Брансуика при этом уверяет, что провинция не препятствует никаким исследованиям.

Что известно о больных и их позиции

Обвинения в адрес правительства от ученых вызвали настоящее возмущение среди пострадавших и их семей.

Стейси Квигли Кормье, мама 23-летней женщины, которая страдает неврологическим расстройством, призвала правительство к более активным действиям.

"Я не возмущена тем, что они забыли о нас. Я возмущена, что они намеренно сделали вид, что забыли о нас и здесь не на что смотреть", – говорит пострадавшая.