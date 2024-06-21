Выводы опубликовали в медицинском журнале AJP in Advance. Ученые убеждены, что их исследование может помочь в изучении влияния фобий на жизнь человека, что потенциально поможет разработать

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Что нужно знать о фобиях

Фобии – одно из самых распространенных тревожных расстройств, его в той или иной степени испытывают более 12% людей. Фобиям характерен интенсивный страх или тревога, возникающий на конкретный объект или ситуацию. Часто чувство страха буквально преследует человека и может быть настолько сильным, что превращает жизнь человека в сплошной стресс.

Что нового узнали ученые о фобиях

Исследователи отметили, что до сих пор наука мало изучала именно изменения в структуре мозга, связанные с конкретными фобиями.

"Те исследования, что были проведены, обычно базировались на небольших выборках и исследовали лишь отдельные участки мозга", – говорится в статье.

Поэтому, чтобы лучше понять эту проблему, команда решила проанализировать результаты МРТ более 1,4 тысячи детей и взрослых, которые страдали фобиями, а также почти 3 тысячи МРТ людей, которые их не имели в диагнозе.

Ученые обнаружили, что у людей с фобиями наблюдается увеличение толщины некоторых частей лобной коры мозга, а также уменьшение размеров таких участков, как хвостатое ядро, путамен и гиппокамп.

Справочно. Путамен и гиппокамп – участки мозга, которые участвуют в процессах, связанных со страхом, в частности за движение, сразу и эмоциональный ответ.

В то же время размер миндалевидного тела, которое считают главным регулятором страха и агрессии в мозге, не отличался у людей с фобиями.

Подробно о результатах исследования

Самыми распространенными были фобии животных (обнаружили у 739 участников) и фобии, связанные с кровью, травмами или инъекциями (их имели 182 участника).

Люди, страдающие от тревожных расстройств, связанных с кровью, травмами и инъекциями, имели более выраженные изменения в мозге, чем те, у кого был страх животных, – отметили ученые.

Поэтому, это подтверждает, что такие фобии включают сложные когнитивные процессы, из-за чего эти расстройства могут вызывать как страх, так и отвращение.

Что важно

Отмечается, что эти изменения в структуре мозга не были обнаружены у людей младше 21 года. По мнению исследователей, они проявляются только во взрослом возрасте.

Исследователи отметили, что именно этот факт стал для них неожиданностью, ведь многие фобии возникают в детстве. То есть, изменения в мозге могут указывать на более устойчивую форму этого расстройства.